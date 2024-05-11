Люксембург на песенном конкурсе Евровидение 2024 представляет певица Tali. Она исполнила песню Fighter в финале 11 мая.

Что известно о представительнице Люксембурга Tali и о чем она будет петь во время песенного шоу Евровидение 2024 в Мальме — читайте в материале.

Кто такая Tali: биография

Настоящее имя исполнительницы израильского происхождения — Тали Голергант. Она является тренером по вокалу, учительницей музыки и первой участницей Евровидения от Люксембурга за последние 30 лет.

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Недавно Tali вместе со своей музыкальной группой гастролировала в Нью-Йорке, где выступала на таких площадках, как RockWood Music Hall, Mercury Lounge, Arlene’s Grocery и The Delancey.

В семь лет девочка начала учиться игре на фортепиано, петь и писать песни, а в 12 лет стала выступать в театре. Образование Tali получила в Международной школе Люксембурга, после чего переехала в Нью-Йорк для изучения музыкального театра в Манхэттенском колледже Marymount.

Певица знает пять языков. Она свободно говорит на английском, иврите, испанском, французском и немецком.

Артистка выпустила свой дебютный сингл в 16 лет, а в 2021-м вышел ее дебютный мини-альбом Lose You, который она написала в соавторстве с Francis of Delirium. Сейчас Tali работает над дебютным альбомом с новой группой под названием Blue Stripes.

Свою музыку она описывает как смесь стилей поп, инди и R&B. На нее повлияли такие исполнительницы, как Лиззи МакАлпайн, Сара Барейлс и Леди Гага.

Помимо музыки, Tali интересуется кино. Она снялась в короткометражном инди-фильме Agua, а также играет в театре, воплотив, в частности, роли Цейтл в Скрипаче на крыше и Эпонин в Отверженных.

Перевод песни Tali — Fighter

Боец

Тебе уже не двадцать, у тебя нет времени

Быть ребенком, только тусоваться.

У тебя нет ни денег, ни импульса.

Ты направляешься к поражению.

И я слышу вдалеке, вдалеке, вдалеке

Этот тоненький голосок, песню сирены.

Он говорит: “Давай, возьми меня за руку”.

“Давай, я возьму тебя”

Ах, ах, ах, ах, ах, ах

Шепчет мне

Ах, ах, ах, ах, ах, ах

Пойдем, я никогда тебя не подведу

Я знаю, что ты боец

Держи в своем сердце любовь вокруг

Ты знаешь, что ты боец

И я слышу далеко, далеко, далеко

Этот маленький голос, повторяющий

“Куда ты идешь?”

Признаюсь, признаюсь, я не знаю.

Я хочу все и ничего одновременно.

Я сойду с ума, и все.

Ты не можешь так оставаться.

Ты должна сделать выбор. Что у тебя на уме?

Боритесь, верьте в себя.

Мир здесь, иди и завоюй его.

И я слышу далеко, далеко, далеко

Этот тоненький голос, песню сирены.

Который говорит мне: “Давай, иди навстречу своей судьбе”.

“Ты не должен останавливаться”

Ах, ах, ах, ах, ах, ах

Шепчет мне

Ах, ах, ах, ах, ах, ах

Иди, я никогда тебя не подведу.

Я знаю, что ты боец

Держи в своем сердце любовь вокруг

Ты знаешь, что ты боец

И я слышу далеко, далеко, далеко

Этот маленький голос, повторяющий

“Куда ты идешь?”

Признаюсь, признаюсь, я не знаю.

Я хочу все и ничего одновременно.

Я сойду с ума, и все.

Услышь звук своих мечтаний, ты так близко.

Они так близко, оглянись.

Услышь звук своих мечтаний, а не страхов.

И просто открой свое сердце.

Приходи, я никогда тебя не подведу.

Я знаю, что ты борец.

Держи в своем сердце любовь вокруг.

Ты знаешь, что ты боец

И я слышу далеко, далеко, далеко

Этот маленький голос, повторяющий

“Бабушка, куда ты идешь?”

Иди сюда, я никогда тебя не подведу.

Я знаю, что ты боец.

Держи в своем сердце любовь, что тебя окружает.

Ты знаешь, что ты борец.

И этот голос, он исчезает

И возвращается в моей голове.

“Нет, куда ты идешь?”

Я признаюсь, я признаюсь, я не знаю.

Я хочу все и ничего одновременно.

Я сойду с ума, и все.

Признаюсь, признаюсь, не знаю.

Я хочу все и ничего одновременно

Я сойду с ума, и все.

И это все.

Tali — Fighter: видео выступления на Евровидении 2024

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Фото: Tali