Люксембург на песенном конкурсе Евровидение 2024 представляет певица Tali. Она исполнила песню Fighter в финале 11 мая.
Что известно о представительнице Люксембурга Tali и о чем она будет петь во время песенного шоу Евровидение 2024 в Мальме — читайте в материале.
Кто такая Tali: биография
Настоящее имя исполнительницы израильского происхождения — Тали Голергант. Она является тренером по вокалу, учительницей музыки и первой участницей Евровидения от Люксембурга за последние 30 лет.
Недавно Tali вместе со своей музыкальной группой гастролировала в Нью-Йорке, где выступала на таких площадках, как RockWood Music Hall, Mercury Lounge, Arlene’s Grocery и The Delancey.
В семь лет девочка начала учиться игре на фортепиано, петь и писать песни, а в 12 лет стала выступать в театре. Образование Tali получила в Международной школе Люксембурга, после чего переехала в Нью-Йорк для изучения музыкального театра в Манхэттенском колледже Marymount.
Певица знает пять языков. Она свободно говорит на английском, иврите, испанском, французском и немецком.
Артистка выпустила свой дебютный сингл в 16 лет, а в 2021-м вышел ее дебютный мини-альбом Lose You, который она написала в соавторстве с Francis of Delirium. Сейчас Tali работает над дебютным альбомом с новой группой под названием Blue Stripes.
Свою музыку она описывает как смесь стилей поп, инди и R&B. На нее повлияли такие исполнительницы, как Лиззи МакАлпайн, Сара Барейлс и Леди Гага.
Помимо музыки, Tali интересуется кино. Она снялась в короткометражном инди-фильме Agua, а также играет в театре, воплотив, в частности, роли Цейтл в Скрипаче на крыше и Эпонин в Отверженных.
Перевод песни Tali — Fighter
Боец
Тебе уже не двадцать, у тебя нет времени
Быть ребенком, только тусоваться.
У тебя нет ни денег, ни импульса.
Ты направляешься к поражению.
И я слышу вдалеке, вдалеке, вдалеке
Этот тоненький голосок, песню сирены.
Он говорит: “Давай, возьми меня за руку”.
“Давай, я возьму тебя”
Ах, ах, ах, ах, ах, ах
Шепчет мне
Ах, ах, ах, ах, ах, ах
Пойдем, я никогда тебя не подведу
Я знаю, что ты боец
Держи в своем сердце любовь вокруг
Ты знаешь, что ты боец
И я слышу далеко, далеко, далеко
Этот маленький голос, повторяющий
“Куда ты идешь?”
Признаюсь, признаюсь, я не знаю.
Я хочу все и ничего одновременно.
Я сойду с ума, и все.
Ты не можешь так оставаться.
Ты должна сделать выбор. Что у тебя на уме?
Боритесь, верьте в себя.
Мир здесь, иди и завоюй его.
И я слышу далеко, далеко, далеко
Этот тоненький голос, песню сирены.
Который говорит мне: “Давай, иди навстречу своей судьбе”.
“Ты не должен останавливаться”
Ах, ах, ах, ах, ах, ах
Шепчет мне
Ах, ах, ах, ах, ах, ах
Иди, я никогда тебя не подведу.
Я знаю, что ты боец
Держи в своем сердце любовь вокруг
Ты знаешь, что ты боец
И я слышу далеко, далеко, далеко
Этот маленький голос, повторяющий
“Куда ты идешь?”
Признаюсь, признаюсь, я не знаю.
Я хочу все и ничего одновременно.
Я сойду с ума, и все.
Услышь звук своих мечтаний, ты так близко.
Они так близко, оглянись.
Услышь звук своих мечтаний, а не страхов.
И просто открой свое сердце.
Приходи, я никогда тебя не подведу.
Я знаю, что ты борец.
Держи в своем сердце любовь вокруг.
Ты знаешь, что ты боец
И я слышу далеко, далеко, далеко
Этот маленький голос, повторяющий
“Бабушка, куда ты идешь?”
Иди сюда, я никогда тебя не подведу.
Я знаю, что ты боец.
Держи в своем сердце любовь, что тебя окружает.
Ты знаешь, что ты борец.
И этот голос, он исчезает
И возвращается в моей голове.
“Нет, куда ты идешь?”
Я признаюсь, я признаюсь, я не знаю.
Я хочу все и ничего одновременно.
Я сойду с ума, и все.
Признаюсь, признаюсь, не знаю.
Я хочу все и ничего одновременно
Я сойду с ума, и все.
И это все.
Tali — Fighter: видео выступления на Евровидении 2024
Фото: Tali