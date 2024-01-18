Ведущий Анатолий Анатолич вспомнил, как экс-супруга солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова, российская актриса Ирина Горбачева признавалась в любви Украине.

Анатолий Анатолич высказался о поддержавшей войну Ирине Горбачевой

Актриса Ирина Горбачева родом из Мариуполя, однако в юном возрасте переехала в РФ. Не продолжительное время она была замужем за украинским музыкантом Антоном Савлеповым, с которым также проводила время в Украине. Однако во время войны стало известно, что пара развелась из-за разных позиций.

Недавно вышло интервью Ирины, в котором она заявила, что поддерживает действия страны-агрессора, поскольку любит Россию, а также является частью каждого происходящего в ней процесса. Также актриса сказала, что помогает беженцам из “ДНР”, “ЛНР” и что от нее отвернулось 95% окружения, потому что не разделило ее позицию.

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Анатолий Анатолич мимо таких заявлений пройти не смог, поскольку был свидетелем того, как Горбачева признавалась в любви Украине еще пару лет назад.

— Бл*ха, я же под сценой в 2021 году на Кураж базаре на ВДНГ стоял, когда она признавалась в любви Украине. И киевская тусовка восхищалась такой искренней Ирой. Это существо еще и помогает беженцам. И она “со своей страной”. Такие разные мариупольцы, — подчеркнул Анатолич.

Любовь путинистки к Украине прошла молниеносно. С начала полномасштабной войны она замалчивала происходящее, находясь за границей. Спустя время вернулась в РФ, где продолжает зарабатывать кровавые рубли и уже в открытую поддерживать действия диктатора.

Фото: Анатолий Анатолич, Ирина Горбачева