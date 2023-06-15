Воспитание девочки отцом является не менее важным, чем мамой. Нередко можно услышать, что то, какое будущее будет у дочери, в основном зависит от папы. Именно он должен показать ей пример настоящего мужчины, сформировать эмоциональную независимость и уважение к себе.

Накануне Дня отца Факты ICTV узнали, как именно мужчина влияет на воспитание девочки, и расспросили у звездных дочерей, какие у них отношения с отцами.

Психологи говорят, что вовлеченность родителей, в частности пап в процесс воспитания девочек, имеет значительное влияние на их развитие и самоутверждение.

Психолог TatoHub.Хмельницкий Василий Купцов говорит, что в первую очередь отец может способствовать формированию личности девочки.

— Отец является важной моделью для дочери в формировании ее идентичности и самовосприятия. Взаимодействие с отцом помогает девочке почувствовать себя ценной, сильной и способной. Это способствует развитию партнерских отношений, развитию навыков и уверенности в собственных способностях, что имеет долговременное положительное влияние на дочь на протяжении всей ее жизни. Она видит, что женская роль не ограничивается стереотипами, и обретает убеждение, что может прогрессировать в различных сферах жизни, — отметил Василий.

Не следует забывать о развитии социальных навыков. Взаимодействие с отцом способствует развитию коммуникативных навыков, навыков сотрудничества и умения решать конфликты.

Не менее важна эмоциональная поддержка. Общение девочки с отцом способствует развитию эмоционального интеллекта и умению управлять эмоциями. Папа может предоставить безопасность, понимание и поддержку, что способствует психологическому благополучию дочери.

И, наконец, убеждение в собственных возможностях. Взаимодействие с отцом помогает дочери расширить свои горизонты и развить веру в собственные возможности.

— Вовлеченность пап в воспитание дочерей чрезвычайно важна для их психологического развития, самоутверждения и формирования гендерной идентичности. Это способствует развитию сильных отношений, развитию навыков и уверенности в собственных способностях, что имеет долговременное положительное влияние на дочь в течение всей ее жизни, — отметил Василий.

Украинские певицы Алина Паш и Надя Дорофеева на собственном опыте почувствовали, насколько важна для девочки поддержка отца. Говорят, в детстве всегда чувствовали себя детьми, которых любят, а папа действительно много вложил в их развитие и становление в будущем.

Алина Паш: Папа был рядом на всех этапах моего формирования

Певица Алина Паш говорит, отец в детстве формирует нормальные отношения с мужчинами в мире, и это невероятно важно. Любящие открытые родители дают ребенку ощущение безопасности, уверенности в себе. Главное — теплая атмосфера принятия дома.

Папа Алины Паш был рядом на всех важных жизненных этапах и сумел вложить в нее большое чувство справедливости, чести и много любви. Несмотря на строгость мужчины, отношения с отцом Алина называет теплыми и глубокими.

— Он был требовательным в отношении обучения, я много читала, чтобы быть первой. Но со временем, конечно, я поняла, зачем это все было, и я очень благодарна ему за это, — вспоминает Алина.

Признается, в детстве немного не хватало совместного времени вместе с отцом — походов или выездов по грибы. Чтобы были только природа и они.

Сейчас папа для Алины Паш — именно тот человек, с которым она делится самым большим счастьем или болью.

Певица откровенно признается, ее возлюбленный хоть и не похож на отца внешне, но имеет такое же большое сердце. Говорит, отец — цыганской крови, а избранник — викинг.

Надя Дорофеева: Чувствовала себя ребенком, которого любят

Исполнительница Надя Дорофеева неоднократно рассказывала о том, что у нее было два папы — родной и отчим. В детстве думала, что так у всех (смеется), но повзрослев поняла, что есть дети, которые растут без отца.

— У меня есть очень мощное воспоминание из детства, когда отчим привозил меня к родному отцу, и я говорила: Папа, пока — Папа, привет. Я бесконечно благодарна папе, который меня воспитал, ведь он сделал огромный вклад в меня, в мою любовь к музыке, в частности, к украинской песне, — вспоминает Надя.

Признается, на собственном опыте поняла, насколько важно, когда родители разделяют между собой воспитание ребенка и каждый дает что-то свое — женскую и мужскую энергию.

Дорофеева признается, самое большое, что заложил в нее папа — любовь. Она всегда чувствовала себя ребенком, которого любят, и отсюда у нее были силы дарить положительную энергию другим людям. Именно поэтому она никогда не чувствовала, что отчим — не родной папа.

Несмотря на такие теплые отношения с отцом, они никогда не были друзьями. Певица признается, что не делилась с папой тайнами и не жаловалась, как маме. Однако в общении с ним ей действительно хватало всего.

— Я слышала, что девушки выбирают партнера, зеркально похожего на отца, но это точно не обо мне. Моя вторая половинка вообще не похожа ни на одного из моих пап. Вообще, — признается Дорофеева.

Кампания День отца реализуется в рамках проекта Трамплин к равенству, который имплементируется UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в партнерстве с Офисом Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины при финансовой поддержке Швеции.