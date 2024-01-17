Голливудского актера Арнольда Шварценеггера задержали во время таможенного досмотра в аэропорту Мюнхена.

Почему Шварценеггера задержали в аэропорту

Как сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники, 17 января актер прилетел в Мюнхен. Оттуда он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.

Однако во время таможенного досмотра Шварценеггера задержали, он уже несколько часов находится в помещении полиции в аэропорту.

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Проблемы возникли из-за того, что у Арнольда нашли роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Актер утверждает, что хотел продать их на аукционе.