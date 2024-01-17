Голливудского актера Арнольда Шварценеггера задержали во время таможенного досмотра в аэропорту Мюнхена.
Почему Шварценеггера задержали в аэропорту
Как сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники, 17 января актер прилетел в Мюнхен. Оттуда он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.
Однако во время таможенного досмотра Шварценеггера задержали, он уже несколько часов находится в помещении полиции в аэропорту.
Проблемы возникли из-за того, что у Арнольда нашли роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Актер утверждает, что хотел продать их на аукционе.
— Мы проводим расследование против Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов. Ему следовало зарегистрировать часы, потому что это импорт, — заявил Bild представитель мюнхенской таможни Томас Майстер.