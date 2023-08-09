В Украине предлагают ввести штрафы за прослушивание русской музыки в общественных местах.

Соответствующий законопроект №9547 зарегистрирован в Верховной Раде.

За публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг, музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, законопроектом предусмотрен штраф в размере:

от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 5 100 до 8 500 грн;

за повторное нарушение от 1 000 до одной 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 000 до 25 500 грн.

В пояснительной записке нардепы отмечают, что в начале июля 2023 года в селе Погребы Киевской области произошел конфликт — посетительницу кафе, которая сделала замечание относительно использования русской музыки в караоке, вытолкали из помещения.

Позже полиция составила административный протокол в отношении заведения по статье 155 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 17 до 170 грн.

В парламенте отмечают, что это “не может считаться адекватным наказанием”.