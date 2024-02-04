Ведущий Владимир Остапчук раскритиковал решение певицы Skylerr снять свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение 2024. Шоумен активно следил за проведением шоу, и таким поведением звезды остался недоволен.

Остапчук раскритиковал Skylerr за уход с Нацотбора на Евровидение 2024: подробности

Так, Владимир опубликовал в Instagram сториз, в которой отреагировал на решение Skylerr. Он также процитировал ее слова о том, что ей неинтересно брать участие в пиар-гонке и она не верит в честность результатов голосования из-за сбоя в Дія.

— Подо*рать отбор и победителя, разогнать зраду, не вывезти конкуренцию, — шоумен прокомментировал решение Skylerr.

Ведущий задался вопросом, не будет ли певице лучше на детском Евровидении с таким поведением.

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Напомним, что Skylerr сняла кандидатуру с Нацотбора на Евровидение 2024 из-за сбоя в Дія. Сервис банально не выдержал огромное количество запросов от украинцев, которые хотели проголосовать за своего офаворита.

Впрочем, Skylerr отказали в снятии кандидатуры с Нацотбора на Евровидение 2024. Организаторы отметили, что все артисты выступили, поэтому оснований для такого решения нет. Впрочем, звезда сможет отказаться ехать на Евровидение 2024, если победит в Нацотборе.