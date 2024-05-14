Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky отпраздновали второй день рождения их первенца RZA. Звездные родители поделились редкими фото с двумя подросшими детьми.

Как выглядят дети Рианны и A$AP Rocky — фото

Семейные фотографии на личной странице в Instagram опубликовал A$AP Rocky. В кадре супруги позируют вместе со старшим сыном RZA и младшим Риотом Роузом Майерсом, который родился в августе 2023 года.

Также рэпер поделился видео с маленьким RZA. Публикация A$AP Rocky уже собрала более 1,8 млн лайков, а в комментариях поклонники поздравили сына артистов с днем рождения.

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— Самый счастливый второй день рождения моего первенца RZA, — подписал снимки A$AP Rocky.

Также в комментариях под постом поклонники высказались о творчестве Рианны. Они отметили, что очень ждут новый альбом от артистки.

Рианна уже 8 лет не дает концертов, однако в марте она выступила на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека Индии. За 90-минутное выступление певице заплатили 5 млн фунтов стерлингов ($6,3 млн).