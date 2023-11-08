Суспільне мовлення представило логотип Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2024.

Новый дизайн для Нацотбора на Евровидение 2024

Дизайнеры разработали концепцию Музыкальной ДНК нации, которая соединила в себе три символа: сердце — логотип Евровидения, музыкальные волны как безудержная энергия колебания от звуковых волн, и стилизованный образ ДНК – как аллюзия на танец линий, музыкальных волн и вибраций.

Начальник управления дизайна департамента промо и дизайна Суспільного мовлення Влад Ходаковский отметил, что дизайнеры создали современный визуальный стиль, который может менять свои формы.

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— Сердце — музыкальная волна разворачивается, раздается из глубины — от самого сердца. Музыкальные волны — линии во время движения дают ощущение ритма, громкости и вибрации от звуковой волны. ДНК — волны через “танец линий” напоминают по стилю ДНК, образ устойчивости, наследственности и единства, — объяснили в Суспільном.

По словам главы делегации Украины на Евровидении Оксаны Скибинской, новый дизайн Нацотбора передает суть песенного конкурса, и он был создан не на один сезон.

— Нашей целью было создать для Национального отбора единый дизайн на несколько лет. Чтобы украинский Национальный отбор был узнаваем и для украинцев, и для международной аудитории с первого взгляда и первого звука. Поэтому для нас было важно отразить в дизайне суть этого проекта: Национальный отбор открывает песни, в которых закодирована музыкальная ДНК нации, чтобы представить на международной музыкальной сцене характер актуальной украинской музыки, — сказала Скибинская.

В этом году Суспільне получило 389 заявок на участие в Национальном отборе на Евровидение 2024. Лонглист участников будет включать не более 20 исполнителей.

Они пройдут прослушивание, по результатам которого выберут до 10 финалистов. Среди участников лонглиста, которые не войдут в эту десятку, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного финалиста.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 года в формате телевизионного концерта. Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей.