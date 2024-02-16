Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук продолжает поездку по Востоку Украины, в рамках которой бывает в разных городах и встречается с украинскими защитниками и защитницами. На этот раз он посетил бригады из своей родной Львовской области.

Святослав Вакарчук спел для военных львовских бригад

Музыкант делится с подписчиками фото и видео со своего импровизированного тура. Он часто бывает в прифронтовых городах, чтобы поддержать своим творчеством военных.

Вакарчук с особой теплотой рассказал о встрече с 80 отдельной десантно-штурмовой бригадой ДШВ ВСУ и 24 ОМБр имени короля Даниила, ведь это бригады из Львовской области, откуда родом и сам артист.

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— Когда слышишь знакомое галицкое произношение, когда тебя угощают именно кофе (почему-то здесь никогда не хочется чая), когда говорят “передавайте привет Львову”, а ты прямо здесь, на фронте, возвращаешься мыслями в детство, значит ты приехал к землякам, — трогательно написал Святослав Вакарчук.

Фронтмен Океана Эльзы также поделился записью, на которой он исполняет свой жизнеутверждающий хит Все буде добре, а слушатели в пикселе ему подпевают.

Почему Святослав Вакарчук не в ВСУ

С начала полномасштабного вторжения Святослав Вакарчук, как и многие другие украинские звезды отправился в ТЦК, потому что хотел пойти на фронт. Однако его убедили продолжить заниматься творчеством. И теперь артиста можно регулярно увидеть на передовой, но с концертами, которые имеют свою важную аудиторию.