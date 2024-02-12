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Поляки поразили украинцев кавером на песню Teresa & Maria

12 февраля 2024, 19:06
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
поляки переспівали Teresa&Maria

Электронная поп-группа Lunaria из Польши сделала кавер на песню Teresa & Maria, с которой украинские певицы Jerry Heil и АІуопа АІуопа поедут на Евровидение 2024 в Мальме. Музыканты перевели хит финалисток Нацотбора на польский язык и поразили пользователей сети своим исполнением.

Поляки перепели композицию Teresa & Maria

Сначала Lunaria сделали демо композиции, но после запроса от слушателей на полноценный трек записали окончательную версию кавера.

За вокал в песне отвечал участник группы Борис Степанян. Он одновременно взял на себя партии Jerry Heil и АІуопа АІуопа. Другой участник коллектива — Михал Поселек — подыграл ему на синтезаторе и гитаре.

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— Держим кулаки за девушек! Желаем им лучшего выступления на Евровидении 2024! — отметили музыканты Lunaria в описании к видео.

Реакция сети на кавер Teresa & Maria

На Youtube на момент написания материала кавер успело прослушать 13 тыс. пользователей. Среди них немало украинцев, которых поразило польское звучание трека.

  • Очень красиво! Замечательные голоса, настоящие таланты. Привет из города Днепр.
  • Класс, какие вы крутые! Очень хорошо звучит на польском и голос невероятный! Спасибо!
  • Очень круто у вас получается. Спасибо, ребята, очень качественная работа.
  • Большая благодарность Польше за поддержку и за кавер. Сохранить ритм и смысл и не испортить песню — не всем по силам.
  • Круто! Добавлю в плей-лист.

Запостив кавер в Instagram, музыканты отметили в видео украинских исполнительниц. Реакция от артисток не заставила долго ждать. В частности, Jerry Heil оставила под публикацией эмоциональный комментарий. Очевидно, ее тоже поразила версия песни от польских музыкантов.

коментар Jerry Heil

Фото: Lunaria/Instagram

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Фото: Jerry Heil, Alyona Alyona, Lunaria

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Jerry Heil Аlyona Alyona Кавер
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