Электронная поп-группа Lunaria из Польши сделала кавер на песню Teresa & Maria, с которой украинские певицы Jerry Heil и АІуопа АІуопа поедут на Евровидение 2024 в Мальме. Музыканты перевели хит финалисток Нацотбора на польский язык и поразили пользователей сети своим исполнением.
Поляки перепели композицию Teresa & Maria
Сначала Lunaria сделали демо композиции, но после запроса от слушателей на полноценный трек записали окончательную версию кавера.
За вокал в песне отвечал участник группы Борис Степанян. Он одновременно взял на себя партии Jerry Heil и АІуопа АІуопа. Другой участник коллектива — Михал Поселек — подыграл ему на синтезаторе и гитаре.
— Держим кулаки за девушек! Желаем им лучшего выступления на Евровидении 2024! — отметили музыканты Lunaria в описании к видео.
Реакция сети на кавер Teresa & Maria
На Youtube на момент написания материала кавер успело прослушать 13 тыс. пользователей. Среди них немало украинцев, которых поразило польское звучание трека.
- Очень красиво! Замечательные голоса, настоящие таланты. Привет из города Днепр.
- Класс, какие вы крутые! Очень хорошо звучит на польском и голос невероятный! Спасибо!
- Очень круто у вас получается. Спасибо, ребята, очень качественная работа.
- Большая благодарность Польше за поддержку и за кавер. Сохранить ритм и смысл и не испортить песню — не всем по силам.
- Круто! Добавлю в плей-лист.
Запостив кавер в Instagram, музыканты отметили в видео украинских исполнительниц. Реакция от артисток не заставила долго ждать. В частности, Jerry Heil оставила под публикацией эмоциональный комментарий. Очевидно, ее тоже поразила версия песни от польских музыкантов.
Фото: Jerry Heil, Alyona Alyona, Lunaria