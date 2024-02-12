Электронная поп-группа Lunaria из Польши сделала кавер на песню Teresa & Maria, с которой украинские певицы Jerry Heil и АІуопа АІуопа поедут на Евровидение 2024 в Мальме. Музыканты перевели хит финалисток Нацотбора на польский язык и поразили пользователей сети своим исполнением.

Поляки перепели композицию Teresa & Maria

Сначала Lunaria сделали демо композиции, но после запроса от слушателей на полноценный трек записали окончательную версию кавера.

За вокал в песне отвечал участник группы Борис Степанян. Он одновременно взял на себя партии Jerry Heil и АІуопа АІуопа. Другой участник коллектива — Михал Поселек — подыграл ему на синтезаторе и гитаре.

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— Держим кулаки за девушек! Желаем им лучшего выступления на Евровидении 2024! — отметили музыканты Lunaria в описании к видео.

Реакция сети на кавер Teresa & Maria

На Youtube на момент написания материала кавер успело прослушать 13 тыс. пользователей. Среди них немало украинцев, которых поразило польское звучание трека.

Очень красиво! Замечательные голоса, настоящие таланты. Привет из города Днепр.

Класс, какие вы крутые! Очень хорошо звучит на польском и голос невероятный! Спасибо!

Очень круто у вас получается. Спасибо, ребята, очень качественная работа.

Большая благодарность Польше за поддержку и за кавер. Сохранить ритм и смысл и не испортить песню — не всем по силам.

Круто! Добавлю в плей-лист.

Запостив кавер в Instagram, музыканты отметили в видео украинских исполнительниц. Реакция от артисток не заставила долго ждать. В частности, Jerry Heil оставила под публикацией эмоциональный комментарий. Очевидно, ее тоже поразила версия песни от польских музыкантов.

Фото: Jerry Heil, Alyona Alyona, Lunaria