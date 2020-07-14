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Звезда сериала Хор: что известно об актрисе Нае Ривере

14 июля 2020, 11:09 Анастасія Дячкіна
Звезда сериала Хор: что известно об актрисе Нае Ривере

Тело американской актрисы Наи Риверы нашли в озере Пиру, штат Калифорния, 13 июля. По данным полиции, следов насильственной смерти или самоубийства не было.

Скорее всего, звезда сама утонула в озере.

Биографию актрисы и о ее самые популярные роли, читайте в нашем материале.

Биография

Ная Ривера родилась в 1987 году в Калифорнии, однако большую часть жизни прожила в Лос-Анджелесе.

Там она в раннем возрасте уже стала моделью и появлялась во многих рекламных роликах.

Ее дебют в кино состоялся в 4 года — она ​​сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале Королевская семья.

С 1992 по 2002 год актриса преимущественно играла эпизодические роли в телесериалах Принц из Беверли-Хиллз, Дела семейные, Спасатели Малибу Мастер перевоплощения.

В 2009 году Ривера получила роль чирлидера Сантаны Лопес в музыкальном телесериале Хор. Критики и зрители полюбили ее персонажа, и во втором сезоне он стал одним из центральных.

После выхода из Хора в 2015 году Ривера начала сниматься в мыльной комедии Коварные горничные в роли одной из горничных.

Личная жизнь

Актриса два года встречалась с коллегой по Хору Марком Саллингом.

В 2013 году Ривера обручилась с рэпером Шоном Андерсом, однако пара так и не расписалась.

В 2014 году актриса вышла замуж за актера Райана Дорси. У пары родился сын Джози. В 2018 году пара развелась.

 

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Always bringing the ????

Допис, поширений Naya Rivera (@nayarivera)

Смерть Наи Риверы

8 июля в Калифорнии исчезла актриса Ная Ривера после прогулки с сыном на лодке.

Она арендовала катер, а через три часа люди увидели, что в лодке, которая дрейфует, находится один ребенок без взрослых, и он спит.

Поиски продолжались несколько дней, однако без результата. Ее признали погибшей без тела. А уже 13 июля полиция сообщила, что они нашли тело.

Теги
Калифорния , Ная Ривера , США
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