Тело американской актрисы Наи Риверы нашли в озере Пиру, штат Калифорния, 13 июля. По данным полиции, следов насильственной смерти или самоубийства не было.

Скорее всего, звезда сама утонула в озере.

Биографию актрисы и о ее самые популярные роли, читайте в нашем материале.

Биография

Ная Ривера родилась в 1987 году в Калифорнии, однако большую часть жизни прожила в Лос-Анджелесе.

Там она в раннем возрасте уже стала моделью и появлялась во многих рекламных роликах.

Ее дебют в кино состоялся в 4 года — она ​​сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале Королевская семья.

С 1992 по 2002 год актриса преимущественно играла эпизодические роли в телесериалах Принц из Беверли-Хиллз, Дела семейные, Спасатели Малибу Мастер перевоплощения.

В 2009 году Ривера получила роль чирлидера Сантаны Лопес в музыкальном телесериале Хор. Критики и зрители полюбили ее персонажа, и во втором сезоне он стал одним из центральных.

После выхода из Хора в 2015 году Ривера начала сниматься в мыльной комедии Коварные горничные в роли одной из горничных.

Личная жизнь

Актриса два года встречалась с коллегой по Хору Марком Саллингом.

В 2013 году Ривера обручилась с рэпером Шоном Андерсом, однако пара так и не расписалась.

В 2014 году актриса вышла замуж за актера Райана Дорси. У пары родился сын Джози. В 2018 году пара развелась.

Переглянути цей допис в Instagram Always bringing the ???? Допис, поширений Naya Rivera (@nayarivera) 11 Бер 2020 р. о 1:02 PDT

Смерть Наи Риверы

8 июля в Калифорнии исчезла актриса Ная Ривера после прогулки с сыном на лодке.

Она арендовала катер, а через три часа люди увидели, что в лодке, которая дрейфует, находится один ребенок без взрослых, и он спит.

Поиски продолжались несколько дней, однако без результата. Ее признали погибшей без тела. А уже 13 июля полиция сообщила, что они нашли тело.