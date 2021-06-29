Известные украинцы приняли участие в флешмобе в поддержку сборной Украины по футболу накануне матча со Швецией. Поединок состоится 29 июня на стадионе в Глазго в пределах 1/8 финала Евро-2020.

Певица Ирина Билык отметила, что 29 июня все должны болеть за украинскую сборную.

— Я хочу, чтобы наши ребята, настоящие украинцы, победили! Все красавицы Украины с вами! — сказала она.

Александр Пономарев обнародовал видео, на котором вместе с сыном едет на самокате.

В знак поддержки сборной ребята вместе спели: Оле, оле, оле, Украина — чемпион.

Также к флешмобу присоединилась Наталья Могилевская. Она отметила, что поддерживает украинских футболистов.

— Все болеем! Держитесь! С вами вся Украина! Только вперед! — сказала Могилевская.

А артист Виктор Павлик признался, что искренне верит в победу Украины.

— Хочу поддержать нашу сборную, у которой сегодня очень ответственная игра. Хочу напомнить, что вся Украина с вами. Мы очень вас поддерживаем, любим и верим в нашу общую победу. Вперед к победе! — сказал Павлик.

Дуэт TamerlanAlena поддержал украинских футболистов во время своего концерта.

А гимнастка Лилия Подкопаева отметила, что знает, как это ответственно — представлять Украину на международных соревнованиях.

— За вами будут наблюдать миллионы украинцев со всех уголков мира. Помните об этом, когда будете надевать сине-желтые футболки с трезубом и выходить на поле в Глазго. Отдайте все свои силы ради победы. Желаю вам успехов! — добавила Лилия.

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя поддержал сборную вместе с сыновьями: Марком и Романом.

— Сегодня вся страна будет вместе с 11 украинцами на поле. Все 40 млн сердцами будут на стадионе. Мы знаем, что мы победим, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу.

Накануне матча Украина — Швеция президент Владимир Зеленский призвал всех записать видео и пожелать нашей сборной победы.

— Привет, дорогая сборная. Я — Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут,

— заявил он.

Он заверил футболистов, что сегодня “на поле их будет не 11, а 40 млн”. Зеленский добавил, что во время матча вместе со сборной будет петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.

Фото: УАФ