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Украина — это мы: сын Тины Кароль в Англии покрасовался в вышиванке и шароварах

31 августа 2021, 15:57
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Украина — это мы: сын Тины Кароль в Англии покрасовался в вышиванке и шароварах
Источник: Depositphotos

Украинская певица Тина Кароль поделилась снимком своего подросшего сына Вениамина Огира. В кадре 12-летний мальчик предстал в национальной одежде.

В Instagram-stories народная артистка Украины опубликовала коллаж из фото, на которых запечатлен ее сын с другими детьми. Мальчик позировал на камеру в Англии в украинской вышиванке, шароварах и красных ботинках.

Тина Кароль отметила, что гордится своим сыном.

— Горжусь! Украина — это мы, — написала артистка.

Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона — Repton Preparatory School. Недавно мальчик был на каникулах и все свое свободное время его звездная мама проводила с ним.

Так, в конце июля Тина Кароль вместе с сыном отправилась в Исландию, где они посещали известные архитектурные памятники и просто наслаждались природой. Также они увидели вулкан и застывшую лаву.

По выбранному отдыху можно понять, что семья предпочитает активное времяпровождение.

Стоит отметить, что после выступления на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины Тину Кароль заподозрили в беременности. Виной тому — длинное блестящее платье, которое скрывало фигуру звезды.

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