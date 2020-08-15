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Певица Alyosha третий раз стала мамой

15 августа, 12:34 Оксана Доротюк
Певица Alyosha третий раз стала мамой

Украинская певица Alyosha родила третьего ребенка.

В одной из социальных сетей, она разместила совместное фото с мужем Тарасом Тополей, лидером группы Антитела, и новорожденным ребенком.

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В известной пары родилась девочка.

— Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополек родилась! Маруся раз, два, три. Чорнявая девушка. Похожая так на папу, — говорится в сообщении.

 

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Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина Чорнявая дівчина… Схожа так на татуся!

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Ciara третий раз стала мамой

Недавно американская певица Ciara родила третьего ребенка. Видео с новорожденным мальчиком она поделилась на своей странице в Instagram.

Это ее второй мальчик. В Уилсона и Ciara первый ребенок появился в 2017 году — девочка. В Ciara также есть сын с рэпером Future.

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