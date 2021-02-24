Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич вместе со своей женой Юлией Бойко ожидает рождения третьего ребенка.

На своей странице в Facebook Юлия поделилась семейным фото и сообщила радостную новость.

— Все самое лучшее, что с нами происходило связано с рождением детей! Они делают нашу жизнь наполненной, живой, целеустремлённой, веселой, полной событиями и эмоциями. Совсем скоро нас будет пятеро! Мы сильно счастливы, — трогательно написала Юля.

Жена Анатолия Анатолича отметила, что она находится на 20-й неделе беременности.

На фотографии пара позирует вместе со своими детьми. Супруги воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Алису и 7-летнюю Лолиту.

Анатолий Анатолич обнародовал такое же фото на своей странице и отметил, что он очень счастлив, поскольку станет отцом в третий раз.

Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка

Украинский певец Виктор Павлик назвал пол будущего ребенка вместе со своей женой Екатериной Репяховой.

Чтобы узнать, кто именно у них родится, супруги заказали специальную коробку с сюрпризом. Синие шарики, что вылетели из нее, не подтвердили их ожидания — Екатерина беременна мальчиком.

Роды запланированы на 13 июня, именно в 27-й день рождения Екатерины.

Фото: Анатолий Анатолич