Ники Минаж беременна. Американская реп и хип-хоп исполнительница ждет первенца от мужа Кенетта Петти.

О беременности 37-летняя Ники Минаж сообщила яркими фото в Instagram.

На фото певица позирует на каблуках в ярком расшитом купальнике.

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Ники Минаж и Кеннет Петти поженились в октябре 2019 после 11 месяцев отношений.

Избранник певицы 25 лет назад был осужден за попытку изнасилования 16-летней девочки. Кроме того, в 2002 году Кеннет Петти был осужден за выстрел в живот Лемонту Робинсону.