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Макс и Биткоин: Марк Цукерберг завел козлов

11 мая 2021, 09:54
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Макс и Биткоин: Марк Цукерберг завел козлов

Основатель Facebook Марк Цукерберг обзавелся козлами и уже успел дать и имена.

Об этом он рассказал в своем блоге и опубликовал фото милых животных.

Назвать он их решил Максом и Биткоином.

— Мои козлы: Макс и Биткоин, — подписал фото Марк Цукерберг.

Рейтинг Forbes

Согласно данным американского издания Forbes, Марк Цукерберг входит пятерку самых богатых людей мира. Его доходы за год достигают $97 млрд.

Первое место, как и в прошлом году, занимает Джефф Безос — основатель компании Amazon. Его состояние оценивается в $ 177 млрд.

Теги
Facebook , Забавные животные , Марк Цукерберг
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