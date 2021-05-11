Макс и Биткоин: Марк Цукерберг завел козлов

Основатель Facebook Марк Цукерберг обзавелся козлами и уже успел дать и имена.

Об этом он рассказал в своем блоге и опубликовал фото милых животных.

Назвать он их решил Максом и Биткоином.

— Мои козлы: Макс и Биткоин, — подписал фото Марк Цукерберг.

Рейтинг Forbes

Согласно данным американского издания Forbes, Марк Цукерберг входит пятерку самых богатых людей мира. Его доходы за год достигают $97 млрд.

Первое место, как и в прошлом году, занимает Джефф Безос — основатель компании Amazon. Его состояние оценивается в $ 177 млрд.