Британская певица Dua Lipa выпустила клип на песню Levitating. К клипа также присоединилась Мадонна и Мисси Эллиотт.

Dua Lipa рассказала, что работа с Мадонной и Мисси Эллиотт стала одним из самых невероятных событий в ее жизни.

Однако не все пользователи остались довольны клипом и песней. Многие высказал мнение, что оригинал был лучше ремикса.

— Неплохо, однако оригинал был лучшим. Песня была более энергичной и сильной, — пишут пользователи.

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Меньше, чем за день, клип собрал 72 тыс. просмотров и почти 4 тыс. комментариев.

Новый альбом

Dua Lipa недавно анонсировала сборник ремиксов Club Future Nostalgia: The Remix Album с приглашенными легендарными артистами, в частности Мадонной, Гвеном Стефани, Марком Ронсонос и Мисси Эллиотт.

Певица представит новый альбом 21 августа.