Кардашьян заговорила о биполярном расстройстве Уэста после его твитов

Ким Кардашьян Вест впервые высказалась о биполярном расстройстве рэпера Канье Уэста, описав своего мужа как “блестящего, но сложного человека”.

В своем посте в Instagram звезда реалити-шоу написала, что “те, кто близко общается с Канье, знают его сердце и понимают, что его слова иногда не согласуются с его намерениями”.

Кардашьян впервые заговорила о психических проблемах мужа после того, как в понедельник он опубликовал и удалил ряд твитов о своей семейной жизни.

В соцсети Вест утверждал, что пытался расстаться с Ким, и она пыталась “запереть его”.

Отвечая на твиты Веста, Кардашьян написала 180 млн своих подписчиков:

— Он гениальный, но сложный человек, который испытывает давление как художник и чернокожий мужчина, переживший мучительную потерю матери, а также давление изоляции, которое усиливается его биполярным расстройством.

Кардашьян добавила, что близкие люди “бессильны” с психическими заболеваниями, добавив, что больной должен “сам участвовать в процессе получения помощи независимо от того, насколько стараются члены семьи и друзья”.

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Канье Уэст идет в президенты США

Уэст приковал к себе широкое внимание СМИ, когда объявил о своей президентской кампании в начале июля.

В понедельник Уэст выступил перед избирателями в Чарлстоне с бурной речью, в которой рассказал об условиях своего соглашения с Adidas по его модному бренду Yeezy, его веру в Бога и расизму в США.