Победительница 11 сезона Холостяка Анна Богдан дала советы по похудению. В свое время девушке удалось избавиться от 16 лишних килограмм за шесть месяцев.

Анна сказала, что только работа в комплексе даст положительный результат, и более того, во всех сферах жизни необходимо навести порядок. Только тогда вы сможете получить здоровое и красивое тело.

Сперва Богдан советует придерживаться правильного питания.

— Никаких диет и жестких ограничений в еде. Есть одну гречку без соли, закусывая огурцами — категорически нельзя. В рационе должна быть рыба, мясо, фрукты, овощи, каши, орехи. Ну и конечно ничего жирного, мучного, жареного, — сказала Анна.

Далее она советует исключить сладкое или заменить его чем-нибудь. Сама Богдан предпочитает фитнес-батончики из орехов и сухофруктов.

Девушка настоятельно рекомендует пить много воды. И не забывать о том, что тренировки и спорт — это неотъемлемая часть нашей жизни.

— Спорт не только помогает похудению, но и отлично поднимает настроение и заряжает позитивной энергией, — считает Анна.

Главный пункт в похудении — любить себя и свое тело.

— Девочки, будут и срывы, и слезы, и желание все бросить. Но помните одно. Вы делаете это для себя, — сказала Богдан.

Также Анна советует не зацикливаться на цифрах на весах, а делать побольше фото в белье, чтобы действительно увидеть результат.

Девушка призналась, что у нее тоже есть растяжки на теле и что в этом нет ничего страшного.