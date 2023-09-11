Продолжение сериала Коп из прошлого выйдет в эфире телеканала ICTV2 уже 13 сентября. Актеру Дмитрию Суржикову во втором сезоне составит компанию коллега Павел Текучев.

27-летний актер появится в роли лейтенанта Андрея Сыроеда — напарника брутального полицейского, который проснулся после долгой комы и продолжает работу в полиции.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Павел Текучев рассказал, как получил роль в сериале Коп из прошлого, чему научился у Дмитрия Суржикова на съемочной площадке и почему считает себя счастливчиком судьбы.

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— Как удалось получить главную роль в уже популярном сериале?

— Это действительно был фарт судьбы! Я поставил плюсик под постом в Facebook о кастинге для нового сезона сериала. Никогда не верил, что такое может сработать, но меня пригласили на пробы.

Я попал как раз на последний день прослушиваний и еще и опоздал. Помню, задержался на репетициях в театре, и меня долго ждали на кастинге.

Была такая серьезная обстановка, два режиссера, два оператора, Дмитрий Суржиков на площадке. Мне дали кучу задач и я едва собрался, чтобы справиться с ответственностью и не провалиться. Но я мечтал о кино и не мог себе позволить все испортить.

— Стать актером хотели с детства?

— Да, это действительно история о детской мечте. Все началось с постановки сказок в седьмом классе. Меня так затянула атмосфера жизни на сцене, театральных тусовок, репетиций. Ты будто оказываешься в мире измененного сознания, новой реальности, потому что каждая новая роль дает тебе возможность прожить другую жизнь.

С тех пор так загорелся театром, что точно решил — стану актером и никак иначе.

— Какова ваша роль в детективе ICTV2?

— Мой лейтенант Андрей Сыроед — неопытный, но очень прогрессивный работник участка. Это человек математического склада ума, который все просчитывает, сверяет с гаджетами и всегда идет по протоколу, как написано в учебнике. Другое дело — его напарник Олег Долин. Работает по интуиции, порой не по правилам, но всегда достигает желаемого.

На противоречии двух персонажей и строится сюжет — комедийный, жизненный и со школой жизни. Потому что так же, как мой герой учится работать, Долин учится жить в современном мире. Он был в коме долгое время и для него в диковинку все новшества нашего времени, технологии и быстрый темп жизни.

— Съемки в сериале с опытным актером Дмитрием Суржиковым для вас также стали школой?

— Интересным уроком стало не выдавать максимум эмоций и стараний на репетициях. Часто на репетициях актерам сразу хочется показать, на что они способны.

Но Дима меня научил выкладываться сполна только на команду “Мотор!”.

Он никогда на репетициях не раскрывает своих карт — как будет играть, чем удивлять. А потом уже на камеру выкладывается на максимум. Для меня работа с Димой действительно стала школой актерства.

— Ваш профессиональный путь можно назвать “через тернии к звездам”?

— На самом деле считаю себя счастливчиком судьбы. В моей жизни всегда так складывалось, что попадались правильные люди, благоприятные обстоятельства, и я шел к своей цели. Я не из актерской семьи и сам прокладывал свой путь.

В чем секрет? Было много желания. Всегда считал, кто полон амбиций, сможет достичь чего хочет.

— С детства были настойчивым?

— В детстве я занимался всем, чем только можно: каратэ, плавание, большой теннис, бокс, танцы. Но пристал к театральному кружку и уже не смог оттуда выбраться — так и остался в этом мире.

Но и сейчас у меня много хобби, главное, пожалуй, конный спорт. Обожаю море — немного больше, чем горы (смеется), но и в походы ходил неоднократно. И не короткие ночевки с палатками, каждый раз это были серьезные, на 5-6 дней путешествия. Что сказать — до начала полномасштабного вторжения проживал свою лучшую молодость.

— Сейчас как изменилась жизнь?

— Жизнь актера — это всегда взлеты от желания свернуть горы до ощущения полной безнадежности.

Сегодня ты думаешь, что тебе под силу все, а завтра — полон разочарований. И война только усилила эти ощущения.

Но мы не должны опускать руки, потому что сейчас сложно не нам, а нашим защитникам и защитницам на фронте. Сейчас ты понимаешь, что работать по профессии — это дар, за который должны им быть благодарны и максимально помогать на своих местах — донатами, волонтерством, качественной своей работой, которая держит экономику страны.

— Занимаетесь волонтерством?

— Сейчас всем нам важно делать добрые дела, которые будут помогать стране выстоять. С друзьями-волонтерами уже удалось организовать помощь от зарубежных организаций. Передали несколько тонн гуманитарной помощи в украинские фонды из Швейцарии. Помогаем найти новые дома за рубежом людям, которые потеряли жилье в Украине, возим гуманитарную помощь в города, пострадавшие от ужасной войны… Работаем, как и все, и верим в победу.