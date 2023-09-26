Самые разные виды и сорта орхидей остаются одними из желаннейших для любителей комнатных растений. Приобрести их – не проблема. К тому же, можно выбрать редкие сорта и наслаждаться удивительными формами и цветами. Но главное при этом – помнить о том, что неправильный уход или неподходящие условия выращивания могут привести к возникновению заболеваний. Что нужно знать о главных болезнях орхидей и как с ними бороться – читайте в материале.
Орхидея: типы заболеваний
Заболевания орхидей чаще всего сводятся к трем типам:
- грибковые;
- бактериальные;
- вирусные.
Поэтому нужно понять, как правильно лечить растение в зависимости от типа заболевания.
Болезни от недостатка или большого количества света
Важно понимать, что без достаточного количества света растения не могут нормально развиваться, поэтому большинство цветоводов устанавливают в помещении, где находятся орхидеи, дополнительное искусственное освещение.
Если неправильно подобрать высоту между лампой и растением (высота должна составлять 20-30 см), то на следующий день орхидеи могут получить термические ожоги.
Кроме того, лампы излучают тепло, которое особенно в жаркое время года отрицательно сказывается на развитии орхидей. Термические ожоги в дальнейшем подсохнут и особо не повредят растению, но пятна от ожогов так и останутся. Поэтому для таких целей нужно выбирать лампы нового поколения и выдерживать высоту размещения ламп.
Грибковые болезни орхидей и борьба с ними
При покупке орхидеи на листовых пластинах можно часто встретить небольшие бугорки округлой формы, имеющие светлую окраску. Это – симптом грибковой болезни. Холмы являются грибницей, поэтому их не рекомендуется раскрывать, иначе споры разлетятся на другие цветы. Наилучшим решением в этом случае является обработка больных участков фунгицидом. Чтобы решить проблему кардинально, можно обрезать часть листа с грибницами.
Вирусные инфекции орхидей
Вирусные заболевания возникают чаще всего тогда, когда растение сильно ослаблено. Опасны они потому, что в течение длительного времени могут не проявлять себя. Кроме этого, нет средств или методов для лечения вирусов у орхидей. Если заболевание начало проявлять себя, растение необходимо сразу локализовать от остальной коллекции и лучше утилизировать.
Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за условиями содержания цветов и не допускать:
- резких перепадов температур;
- кардинального изменения условий выращивания;
- сильного изменения влажности воздуха и т. д.
Болезни корней на орхидее
За корневой системой орхидей нужно особенно внимательно следить. При возникновении проблем с развитием и ростом цветка, причинами могут быть:
- Гниение корней. Это – главный симптом того, что полив осуществляется неправильно. В результате может появиться бурая гниль, почвенные грибки, фузариоз, распространяющиеся вредители. В случае начала гнили необходимо вытащить цветок из кашпо, очистить корневую систему от субстрата, все гниющие участки, удалить и продезинфицировать срезы. Далее необходимо просушить растение и посадить в новый субстрат через 8-12 часов. Следующий полив производят не ранее, чем через 3-5 дней.
- Усыхание корней. Этот процесс запускается при длительной засухе. Для наращивания новых корешков используют средства укоренители.