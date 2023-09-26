Самые разные виды и сорта орхидей остаются одними из желаннейших для любителей комнатных растений. Приобрести их – не проблема. К тому же, можно выбрать редкие сорта и наслаждаться удивительными формами и цветами. Но главное при этом – помнить о том, что неправильный уход или неподходящие условия выращивания могут привести к возникновению заболеваний. Что нужно знать о главных болезнях орхидей и как с ними бороться – читайте в материале.

Орхидея: типы заболеваний

Заболевания орхидей чаще всего сводятся к трем типам:

грибковые;

бактериальные;

вирусные.

Поэтому нужно понять, как правильно лечить растение в зависимости от типа заболевания.

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Болезни от недостатка или большого количества света

Важно понимать, что без достаточного количества света растения не могут нормально развиваться, поэтому большинство цветоводов устанавливают в помещении, где находятся орхидеи, дополнительное искусственное освещение.

Если неправильно подобрать высоту между лампой и растением (высота должна составлять 20-30 см), то на следующий день орхидеи могут получить термические ожоги.

Кроме того, лампы излучают тепло, которое особенно в жаркое время года отрицательно сказывается на развитии орхидей. Термические ожоги в дальнейшем подсохнут и особо не повредят растению, но пятна от ожогов так и останутся. Поэтому для таких целей нужно выбирать лампы нового поколения и выдерживать высоту размещения ламп.

Грибковые болезни орхидей и борьба с ними

При покупке орхидеи на листовых пластинах можно часто встретить небольшие бугорки округлой формы, имеющие светлую окраску. Это – симптом грибковой болезни. Холмы являются грибницей, поэтому их не рекомендуется раскрывать, иначе споры разлетятся на другие цветы. Наилучшим решением в этом случае является обработка больных участков фунгицидом. Чтобы решить проблему кардинально, можно обрезать часть листа с грибницами.

Вирусные инфекции орхидей

Вирусные заболевания возникают чаще всего тогда, когда растение сильно ослаблено. Опасны они потому, что в течение длительного времени могут не проявлять себя. Кроме этого, нет средств или методов для лечения вирусов у орхидей. Если заболевание начало проявлять себя, растение необходимо сразу локализовать от остальной коллекции и лучше утилизировать.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за условиями содержания цветов и не допускать:

резких перепадов температур;

кардинального изменения условий выращивания;

сильного изменения влажности воздуха и т. д.

Болезни корней на орхидее

За корневой системой орхидей нужно особенно внимательно следить. При возникновении проблем с развитием и ростом цветка, причинами могут быть: