Певица MamaRika обнародовала патриотическое фото в День единения Украины, который отмечают сегодня, 16 февраля.

MamaRika призвала украинцев помогать военным

В Instagram исполнительницы появилось фото, на котором она предстала с поднятым флагом Украины. Она призналась, что ее сердце разбито последними новостями об Авдеевке и обо всем, что происходит на нашей земле.

— Наше самое большое сокровище — это наши люди! Так почему до сих пор на наших глазах происходит обесценивание жизни, почему пока одни защищают, помогают, донатят, делают все возможное, не покладая рук, другие допускают страшные ошибки, которые никогда не исправить? — задалась вопросом MamaRika.

Она призвала украинцев в День единения распространять правду, помогать еще активнее и не забывать, благодаря кому и какой ценой мы с вами имеем этот день.