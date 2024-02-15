Во время пресс-конференции на кинофестивале Берлинале 2024 на телефоне украинской писательницы Оксаны Забужко сработала сирена воздушной тревоги.

На Берлинале 2024 прозвучал сигнал воздушной тревоги

Писательница Оксана Забужко является одним из членов жюри 74-го Берлинского кинофестиваля, который начался в четверг, 15 февраля.

Во время пресс-конференции, на которой жюри общались со СМИ, на смартфоне Забужко прозвучала сирена.

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Писательница объяснила всем присутствующим, что сигнал означал конец ракетной атаки РФ на Украину, которая продолжалась с утра 15 февраля.

Отметим, что 74-й Берлинский международный кинофестиваль продлится до 25 февраля. Среди кинематографистов это мероприятие считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира.

Вместе с Оксаной Забужко в состав жюри вошли режиссер и актер Брейди Корбет, режиссер Кристиан Петцольд, актриса Жасмин Тринка, режиссер Альберт Серра и другие. Именно они будут решать, какой фильм получит награду Золотой медведь в Германии.

Фото: скриншот с пресс-конференции Берлинале 2024