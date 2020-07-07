Королевский монетный двор в Великобритании изготовил к продаже монеты с изображением сера Элтона, чтобы отметить его многолетнею карьеру.

Самые доступные в ценовой категории монеты номиналом в £5 продаются по £13. Самая дорогая монета в 1 кг номиналом £1000 стоит 68 865 фунтов стерлингов.

Элтон Джон на такой жест монетного двора сказал:

Это воистину невероятная честь — быть признанным таким образом.

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Художник Брэдли Морган Джонсон с Норвича использовал дизайн музыкальных нот для создания округлых очков, украшенных шляпой и бабочкой на фоне флага Союза.

Другие достижения Элтона Джона

Песня (I’m Gonna) Love Me Again Элтона Джона для фильма Рокетмен получила статуэтку Оскар в категории Лучший саундтрек к фильму.

Награду Элтону Джону вручили Бри Ларсон, Галь Гадот и Сигуни Уивер во время 92-й церемонии Оскар 2020 в театре Dolby в Лос-Анджелесе.