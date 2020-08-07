Британская рок-группа Deep Purple выпустила 21-студийный альбом. Музыканты хотели представить новое творение во время мирового турне, но из-за пандемии коронавируса отменили его.
Альбом с 13 новыми песнями Deep Purple вышел 7 августа 2020.
Woosh — в традициях рока 70-х — концептуальный альбом. Недаром, в двух первых видео Throw My Bones и Man Alive главный персонаж — бродящий по планете и поглядывающий на нее сверху космонавт.
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Massive Attack
Британская группа Massive Attack выпустила аудиовизуальный мини-альбом Eutopia, куда вошли три трека.
В записи альбома приняли участие автор Парижских климатических соглашений ООН Кристиан Фигерес, разработчик принципа безусловного базового дохода Гай Стэндинг и профессор Габриель Цукман, выступающий за введение налога на богатство в США.