Puma выпустит кроссовки и одежду в стиле видеоигр Animal Crossing

Компания Puma приступила к созданию обуви в стиле серии видеоигр Animal Crossing. По заявления производителя, уникальные кроссовки появятся в продаже уже 18 сентября.

Обувная компания разместила в Twitter фотографию кроссовок с новым дизайном в стиле игры от Nintendo.

За основу стиля взяли рисунки лиц персонажей Animal Crossing, а язычок имеет логотип в виде листа. Цвета обуви также отражают серию: пастельные синие, бирюзовые и коричневые цвета. Эта версия повседневной обуви понравится геймерам, которые проводят много времени за игровой консолью японской корпорации.

Puma также выпустит линию одежды на тему Animal Crossing, хотя подробностей о ней нет. Однако на вебсайте Animal Crossing World размещено изображение голубой толстовки с капюшоном, которую разрисовали лицами персонажей игры, как на кроссовках.

Возможно, компания готовит сюрприз фанатам игры, и в коллекцию попадут и другие вещи. Напомним, что консольная игра Animal Crossing: New Horizons остается одной из самых продаваемых игр для Switch всех времен, а постоянные обновления позволяют проекту не надоедать.

Производитель одежды Puma умеет привлечь к себе внимание общественности — в июне компания выпустила новую коллекцию обуви Exhale Yoga, предназначенную для занятий йоги. Это кроссовки уличного стиля, в дизайне которых преобладают нежно-розовый, желтый и голубой цвета.

Источник: Puma