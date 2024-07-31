Ведущая шоу єПитання на Новом канале Леся Никитюк рассказала, как отдыхает после насыщенных съемок. Как оказалось, знаменитость любит уединиться и ходить в нижнем белье весь день.

Леся Никитюк рассказала, как отдыхает после съемок

Так, в Instagram ведущая показалась на откровенном снимке в белой майке и белье телесного цвета. Звезда стоит напротив зеркала с нанесенной на лицо маской и заявляет, что чувствует себя выжатой после съемок.

Леся также рассказала, что после плодотворной работы дает себе время на отдых, и здесь у нее есть свои предпочтения и правила, которые также соблюдают и ее знакомые.

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— После многочасовых съемок, которые я очень люблю… Скажу вам честно, на следующий день я хожу целый день в трулях, ем, смотрю контент и ни с кем не общаюсь. Меня никто не трогает — все знают, что этого лучше не делать, — заявила ведущая.

Впрочем, в свободное от работы время Леся также не против и познакомиться. Недавно Никитюк призналась, что есть в Tinder. Она добавила, что рассказала об этом из-за многочисленных проверок на сервисе.