Актриса Ким Кэттролл появится в одной из сцен сиквела Секса в большом городе.

В спин-оффе И просто так Кэттролл вернется в роли Саманты Джонс, однако ненадолго. Ее героиня появится в сцене телефонного разговора с Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер.

Стоит отметить, актриса сняла свою сцену, не видя коллег по сериалу. Не пересекалась она и с режиссером И просто так.

Напомним, что Кэттролл снялась в шести сезонах Секса в большом городе и двух полнометражных фильмах.

В И просто так участия она брать не стала, а потому ее героиня якобы перебралась в Лондон и отдалилась от подруг.

По словам Ким, ее не звали сняться в продолжении, поскольку она ясно дала понять, что не согласилась бы.

Премьера второго сезона И просто так запланирована на 22 июня.