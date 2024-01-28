Охрана была вынуждена эвакуировать посетителей из комнаты, в которой расположена картина Леонардо да Винчи. Мона Лиза находится за защитным стеклом с начала 1950-х годов, когда она была повреждена посетителем, облившим ее кислотой.

В 2019 году в Лувре заявили, что для защиты картины установили пуленепробиваемое стекло, однако это не мешает активистам периодически обливать картину чем-либо. Так, например, в 2022 году в нее швырнули торт, призывая людей думать о Земле.