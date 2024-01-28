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Картину Мона Лиза в Лувре облили супом

28 января 2024, 14:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Екоактивісти облили супом Моно Лізу в Луврі
Источник: Pexels

Экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи в Париже. Мону Лизу защищало бронированное стекло.

Экоактивисты облили супом Моно Лизу в Лувре

Две протестующие женщины в футболках с надписью Реакция на еду облили супом шедевр эпохи Возрождения. Затем они встали перед ней, заявляя, что  “сельскохозяйственная система больна”.

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Охрана была вынуждена эвакуировать посетителей из комнаты, в которой расположена картина Леонардо да Винчи. Мона Лиза находится за защитным стеклом с начала 1950-х годов, когда она была повреждена посетителем, облившим ее кислотой.

В 2019 году в Лувре заявили, что для защиты картины установили пуленепробиваемое стекло, однако это не мешает активистам периодически обливать картину чем-либо. Так, например, в 2022 году в нее швырнули торт, призывая людей думать о Земле.

Стоит отметить, что в последние дни во французской столице произошли протесты фермеров, призывающих положить конец росту цен на топливо и упростить правила.

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