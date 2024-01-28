Экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи в Париже. Мону Лизу защищало бронированное стекло.
Экоактивисты облили супом Моно Лизу в Лувре
Две протестующие женщины в футболках с надписью Реакция на еду облили супом шедевр эпохи Возрождения. Затем они встали перед ней, заявляя, что “сельскохозяйственная система больна”.
Fanáticos climáticos acaban de vandalizar la “Monna Lisa” de Leonardo Da Vinci. pic.twitter.com/jOTGIxhvL7
— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 28, 2024
Охрана была вынуждена эвакуировать посетителей из комнаты, в которой расположена картина Леонардо да Винчи. Мона Лиза находится за защитным стеклом с начала 1950-х годов, когда она была повреждена посетителем, облившим ее кислотой.
В 2019 году в Лувре заявили, что для защиты картины установили пуленепробиваемое стекло, однако это не мешает активистам периодически обливать картину чем-либо. Так, например, в 2022 году в нее швырнули торт, призывая людей думать о Земле.
Стоит отметить, что в последние дни во французской столице произошли протесты фермеров, призывающих положить конец росту цен на топливо и упростить правила.