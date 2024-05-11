Австрию на песенном конкурсе Евровидение 2024 представляет певица Kaleen. Она исполнила песню We Will Rave в финале 11 мая.

Что известно о представительнице Австрии Kaleen и о чем она будет петь во время песенного шоу Евровидение 2024 в Мальме — читайте в материале.

Кто такая Kaleen: биография

Настоящее имя артистки — Мари-Софи Крейсль. Ее дедушка был композитором, автором текстов и продюсером исполнителей в разных жанрах популярной и народной музыки. Kaleen занималась балетом с двух лет, а в семь выиграла национальный танцевальный чемпионат. Он стал первым из более 100 национальных и европейских соревнований, а также пяти мировых чемпионатов.

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В 2021 году Kaleen была креативным директором Детского песенного конкурса Евровидение от Испании и Болгарии, а также креативным директором от Испании и режиссером-постановщиком всего шоу в 2022 году. На песенном конкурсе Евровидение 2023 года в Ливерпуле она поддерживала сценические выступления Австрии, Армении, Германии и Грузии. Не оставляет артистка и хореографию.

Также в 2021 году Kaleen основала лейбл звукозаписи Wifi Records. Через два года мир услышал ее первый альбом под названием Stripping Feelings. Певица говорит, что на нее повлияли такие артистки, как Дуа Липа, Little Mix, Ариана Гранде, Бейонсе и Зара Ларссон.

Перевод песни Kaleen — We Will Rave

Мы будем танцевать

Лед бежит по моим венам

Ты снова это сделала.

Иди, потому что я не могу быть твоим другом.

Мне холодно, но это еще не конец

Так что я иду, иду, иду

Куда уходят разбитые сердца

Никто не знает о моей призрачной душе

Я иду, иду, иду

Я хочу дотанцевать наедине с собой

Я не хочу, чтобы это было видно

Они никогда не узнают

Когда наступит темнота и нам не спастись

Мы ром де дум дум дум дум да — Мы будем танцевать

Когда наши сердца горят, мы не чувствуем боли

Мы будем танцевать, мы будем танцевать

Я вижу только силуэты

Я просто хочу забыть

Все, что мы говорили

И демонов в моей голове

Так что я иду, иду, иду

Куда идут разбитые сердца.

Никто ничего не знает о моей призрачной душе

Я иду, иду, иду

Я хочу танцевать наедине с собой

Я не хочу, чтобы это было видно

Они никогда не узнают

Когда наступит темнота и нам не спастись

Мы ром де дум дум дум дум да — Мы будем танцевать

Когда наши сердца горят, мы не чувствуем боли

Мы будем танцевать

Kaleen — We Will Rave: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Kaleen