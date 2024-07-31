Украинская певица Злата Огневич рассказала, как столкнулась в самолете с нетрезвым россиянином.

Злата Огневич о встрече с россиянином

Не так давно артистка вернулась из Европы, куда летала на отдых. По словам Златы, ее очень возмутило то, что за границей сейчас отдыхает много граждан страны-агрессора России.

— Во Франции очень много россиян, и это меня очень тригерило, вызвало боль и агрессию. Что я могу сделать с этим? Я лично не могу обеспечить их отсутствие во Франции — это задача для местных властей. Они должны не пускать их, не давать визы и просто изолировать эту недострану в их пределах. Пусть они ездят на “отдых” в свои Сочи, Сибирь или на озеро Байкал, — сказала певица.

Когда Огневич летела из Ниццы в Варшаву, то сидела рядом с нетрезвым россиянином, который вел себя неадекватно.

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Злата хотела его ударить, но потом вместе с подругами решила “сыграть на нервах” этого мужчины. Как рассказала певица, они сделали все, чтобы россиянину “было несладко” в самолете.

— Во время полета из Ниццы в Варшаву возле меня сидел пьяный мужчина. Выяснилось, что это был россиянин, который вел себя максимально отвратительно. Хотелось дать ему в р*жу прямо в самолете, но я понимала, что это желание не осуществится. Мы с девочками решили насолить ему, сыграть на его нервах. Говорили очень много, мы сделали все, чтобы ему было несладко, — рассказала певица.