Телеведущая ICTV2 Юлия Зорий призналась, что вместе со своим мужем, экс-министром обороны Алексеем Резниковым прошла долгий путь семейной терапии.

Юлия Зорий рассказала о семейной терапии

По словам телеведущей, все проблемы, которые возникали у них с Алексеем Резниковым в отношениях, они проработали до брака. Пара долгое время ходила вместе к психологу.

И хотя экс-министр обороны сначала не хотел обращаться к специалисту, он согласился на это ради Юлии.

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— Я нигде этого не рассказывала. Но мы долгое время были в семейной терапии, мы ходили вместе к психологу. И мы все проблемы проработали до брака. Мы ссорились, расходились, но желание быть вместе было сильнее. Два года мы “притирались” друг к другу, потом пошли к психологу, и мы уже в брак вступили с пониманием, кто мы есть и какие у нас “тараканы”. Мы работали над этим, — поделилась Зорий в эфире Він Вона Шоу на СТБ.

Также Юлия призналась, что после начала полномасштабного вторжения у нее произошла серьезная переоценка ценностей. Так, профессиональная реализация отошла на второй план.

— Когда началось полномасштабное вторжение, я, как и тысячи женщин, не видела и не слышала своего мужа. В то время он был целью для врага, у меня был физический страх за него. Вот тогда я поняла — никакая работа не будет важнее, чем семья и отношения. Ценность этой семьи и отношений теперь для меня на первом месте, — сказала телеведущая.

Фото: Юлия Зорий