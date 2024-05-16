Эпический экшн о самураях, словно из прошлого века: рецензия на 13 убийц

В украинский прокат с 16 мая выходит фильм, который относят к списку лучших лент о самураях всех времен. Речь идет о картине 13 убийц режиссера Такаси Миике.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2010 года. Однако в Украине фильм еще не демонстрировался. Поэтому это прекрасная возможность посмотреть японско-британский боевик на большом экране.

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13 убийц — это ремейк одноименной ленты 1960-х годов, снятой Еити Кудо. Если немного поискать в японских источниках, то можно найти, что старый фильм провалился в прокате. Хотя он отличился получасовой сценой битвы 13 самураев против 53 противников, которая в то время была самой длинной по хронометражу в кино.

Но вернемся к картине Миике и сначала расскажем о сюжете 13 убийц.

Сюжет фильма 13 убийц

Лента начинается с кадра, на котором самурай сидит на площади и совершает харакири, вонзая лезвие себе в живот, после чего падает в лужу собственной крови.

Сами же события фильма разворачиваются в 1844 году. Это охватывает период, когда Япония была закрытым и изолированным государством. Тогда формальная власть принадлежала императору, но реально правил сегунат.

Впоследствии зритель узнает, что причиной поступка самурая является стыд, который причинил его семье жестокий Нарицугу (Горо Инагаки), брат сегуна. Он абсолютно неконтролируемый — Нарицугу насилует и убивает как простых крестьян, так и дворян. Это также включает отрезание рук и ног молодой девушке после убийства ее семьи. Из-за стыда члены других уважаемых семей также делают себе харакири.

Тогда обеспокоенные чиновники уговаривают самурая Синдзаэмона (Кодзи Якушо) выполнить тайную миссию и убить Нарицугу. Первый час фильма рассказывает о том, как Синдзаэмон вербует 12 других убийц, чтобы те присоединились к нему в битве против армии Нарицугу.

Среди них — пьяный племянник, странствующий ронин, юноша, старый воин, который хорошо владеет копьем, а также охотник Кига Коята (Юсуке Исэя) с невероятным сходством с героем легендарного Тосиро Мифунэ из культового фильма Семь самураев. При этом режиссер дает зрителю немного времени, чтобы познакомиться со всеми 13 убийцами, не говоря уже о том, чтобы успевать их различать.

Кульминация фильма — это 45-минутное противостояние 13 убийц против армии из 200 человек. Финальная битва — это сплошная кровавая сцена, полная острых ощущений. Поклонники экшена и боевиков точно оценят эти кадры, которые напоминают некий снежный ком, который катится и в конце концов превращается в лавину впечатлений.

Рецензия на фильм 13 убийц

13 убийц — это не просто боевик, а кровавый фильм о самураях. Миике, возможно, оживил жанр кенгэки, реализованный лучшими мастерами японского кино, такими как Акира Куросава и Хидэо Гося.

Для кого-то 13 убийц могут показаться чрезмерно классическим или старомодным фильмом о самураях. И хотя сама картина может не достигать вершины культовых японских лент о самураях 1950-60-х годов, но фильм Миике удивительно хорош.

Хотя здесь есть один нюанс. Картину режиссера часто сравнивают с Семью самураями. Если вы видели фильм Куросавы, то очень трудно удержаться и не сравнивать их во время просмотра, особенно когда доходит до финальной битвы. Куросава сделал эпическую сцену финальной битвы в своем фильме совершенной и незабываемой, с четко прорисованными персонажами самураев и гибелью каждого из них.

Тогда как в фильме Миике культовая баталия выглядит хоть и эффектной, но беспорядочной. Впрочем, не исключено, что так и было задумано. Ведь режиссер в определенной степени ставит под сомнение смысл миссии самураев и их кодекса.

Это четко проявляется через персонажа Юсуке Исея, который заявляет, что самурайские бои — это безумная забава. Для битвы он использует рогатку, ветки деревьев и тому подобное. Это, в конце концов, наталкивает на мысль, что если кто-то бьется ветками и камнями так же хорошо, как самурай мечом, то кто же захочет быть самураем?

13 убийц — это довольно прямолинейная история без метафоричности о людях и периоде в истории Японии, который вот-вот исчезнет (сёгунат Токугавы ликвидируют в 1868 году). Это также фильм, который уважительно относится как к самой эпохе, так и к жанру кенгэки, который многие считают пережитком прошлого.