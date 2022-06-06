Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста. Эта профессия приобрела особую ценность и значение после начала полномасштабной войны, которую Россия развязала 24 февраля.

Несмотря на опасность, постоянные обстрелы и стресс украинские журналисты продолжают стоять на страже информационного фронта, сообщая украинцам о событиях в стране и мире.

По случаю праздника в эксклюзивных комментариях журналисты Фактов ICTV рассказали, как война повлияла на их профессиональную деятельность, а также поделились историями, которые случились с ними за это время.

Сейчас смотрят

Вызов войне и шампанское как у Ремарка

Журналистка Татьяна Доцяк призналась, что в начале войны сложнее всего было принять реальность и осознать, что все страхи и прогнозы оправдались. 24 февраля она, как и большинство харьковчан, проснулась от звуков взрывов, однако уже через час Татьяна возглавляла информационный фронт в эфире спецвыпуска.

– Меня попросили включиться, потом еще раз, еще раз. Telegram-каналы изобиловали сообщениями, что вот-вот российские войска зайдут в Харьков. Я почему-то поехала в офис, там договорились встретиться с моим неизменным оператором Игорем Тамбиевым, обсудили детали работы с коллегами из Окон СТБ и все обнялись. А дальше все на автомате – срочные сообщения, включения, сон по несколько часов… не боялась взрывов, боялась проснуться в оккупированном Харькове, – вспомнила она.

По словам журналистки, еще задолго до полномасштабного вторжения она была уверена, что украинцам не удастся избежать войны со страной-агрессором.

Однако вера в победу и перемены в жизни нашей страны каждый день дают ей силы вставать и выполнять свою работу. К тому же, Татьяна бросила свой вызов войне, приняв решение наслаждаться каждым моментом жизни.

– За месяц до полномасштабной войны мне подарили бутылку дорогого шампанского. Никогда в жизни я не пила такого. Меня аж резануло — это как у Ремарка! Так и случилось – истребители над домом, я сижу на полу в темноте – светомаскировка, на моих ушах наушники, а в бокале шампанское. Это был мой вызов войне, – поделилась Татьяна Доцяк.

Сон по 2-3 часа и жизнь в бомбоубежище

По словам журналистки Кристины Величанской, 24 февраля у нее началась смена, которая продолжается до сих пор. Сначала ей было сложно настроиться на непрерывную работу, поскольку полтора месяца вся редакция работала вообще без выходных.

Кристина вспомнила, что 24 февраля с 6 утра журналисты Фактов полным составом начали съезжаться на работу. С тех пор помещение телеканала стало ее домом, а в свою квартиру журналистке удалось попасть только через две недели.

— Мы вынуждены были спать на полу в наших кабинетах. Помню, как в первые дни забежала домой, потому что живу неподалеку от телеканала, и вынесла все подушки и покрывала, какие были. Это была настоящая радость — иметь чем укрыться и на что положить голову. Но набираться сил приходилось быстро, сон 2-3 часа, а затем либо подготовка к эфиру, либо очередная сирена. В начале войны мы добросовестно спускались в бомбоубежище, потому что за окном время от времени слышалась либо стрельба, либо взрывы, — рассказала Кристина.

Впоследствии журналистам пришлось обустроить студию в бомбоубежище, откуда они до сих пор выходят в эфир, если военные сообщают об опасности ракетных ударов.

— Со временем мы получили надувные матрасы для сна, в бомбоубежище сделали небольшой ремонт, чтобы там было не так холодно и не чувствовалась сырость. Запаслись продуктами. Помню, когда бутерброды уже не было сил есть, наш главный оператор Сергей Соловьев сварил нам огромную кастрюлю бульона. Несколько раз режиссер Татьяна Реутова приносила борщ, так я убеждала маму, что у нас все хорошо. Есть первое, второе и компот. Физически мы все были круглосуточно на рабочих местах, но морально – как дома, — поделилась журналистка.

Кристина призналась, что ей помогает держаться мужество ВСУ, которые ежедневно защищают украинцев от вражеских войск. В первый день войны журналистка запретила себе плакать, чтобы держать себя в руках и уверенно работать ради победы.

— Когда после третьей ночной смены подряд я подумала, что больше не могу работать, то вспомнила о дяде. Он добровольно пошел воевать и сейчас в составе десантно-штурмовой бригады. Несколько недель при минусовой температуре он жил прямо в лесу без средств для существования. Ребята спали на примерзлой земле, прижимаясь друг к другу, чтобы хоть так было теплее. Лишь впоследствии привезли провизию и дали возможность переодеть форму. А вспомнить хотя бы Азовсталь, ее героических защитников, которые до последнего оберегали гражданских и оттягивали на себя большое количество российских войск. Больше мыслей об усталости не было. Я могла спать в помещении, а не под пулями, — сказала она.

Ракетный обстрел и желание подписать контракт с ВСУ

А вот журналистку Татьяну Наконечную полномасштабное вторжение российских войск застало в командировке на Востоке Украины. Тогда она вместе с командой поехала в город Счастье, который уже несколько дней подряд подвергался вражеским обстрелам.

На обратном пути в Киев Татьяна несколько раз включалась в эфир, а когда не было связи – просто записывала аудио и отправляла коллегам на телеканал.

– Тогда пришло ясное осознание, что безопасного места нет нигде. И если говорить о самых трудных моментах, то, конечно, они были связаны как раз не с работой, а с огромным волнением за своих родных. Это было очень странное чувство — находясь на фронте, бояться за своих родителей, которые живут в Броварах, – сказала она.

Татьяна призналась, что с началом полномасштабной войны исчезло все личное, а все планы и проблемы казались мелкими и несущественными. К тому же адреналин в крови заставлял постоянно работать даже без ощущения усталости.

— Хотелось работать больше и больше, и даже был такой комплекс вины: Я мало делаю для победы, надо больше, нужно еще, хотелось идти волонтерить, даже хотелось идти контракт подписывать. Я помню, когда выезжали с Востока, мне пришла смс, что мой рейс отменен, а мы должны были лететь в марте в Португалию, уже заплатили деньги. Возможно, при других обстоятельствах меня это расстроило бы, а в тот момент мне было абсолютно безразлично. Не хотелось ни есть, ни пить, ничего не хотелось. Ты берешь этот кусок еды, а она тебе такая невкусная, такая гадкая, не было аппетита. Просто хотелось работать и бежать вперед, – вспомнила Татьяна.

Почти ежедневно Татьяне приходится рисковать жизнью, освещая события на передовой. Журналистка призналась, что недавно съемочная команда попала под ракетные обстрелы, после чего она пересмотрела свое отношение к таким съемкам.

– Ракеты падали очень близко, ребята мои насчитали с полдесятка этих прилетов. Это была рядовая съемка, во время которой мы снимали военных, танкистов. Уже собирались уезжать, и тут начался обстрел. Мы бежим, а у нас за спиной очень близко взрывается ракета. Одна ракета пролетела над нашими головами, все просто упали и лежали в траве. Я стояла на асфальте и потом побежала в траву. Мне сейчас самой от этого смешно, я по инерции просто побежала в какие-то заросли, потому что мне казалось, если я этого не вижу, просто положу голову в траву, то этого нет. Такая защитная реакция психики, — поделилась журналистка.

По словам Татьяны, она с командой и раньше попадала под обстрелы, однако взрывы от ракет нельзя сравнить ни с чем.

Журналистка добавила, что именно наши ребята, которые воюют на передовой, помогают ей не сдаваться. Также немалых сил придает вера в победу и желание сообщить радостное известие всей стране в прямом эфире.

– Когда мне кажется что все, я сдаюсь, я больше не могу, я устала, я просто смотрю, как они держатся. Открываю Facebook, вижу их фотографии, как они улыбаются, как они шутят, или как они горюют над потерями своих собратьев и думаю: Слушай, Таня, ты не имеешь права вообще сетовать, потому что у тебя рай по сравнению с их условиями. Честно, для меня они просто святые люди. Я верила в наше войско и до того, как это стало национальной религией, но сейчас вся страна увидела, что каждое утро мы обязаны нашим ВСУ, национальной гвардии и всем силам обороны, — добавила Татьяна.