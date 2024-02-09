Певица-предательница Ани Лорак продолжает злить украинцев. Молчунья все так же игнорирует войну в родной стране и гнет свою линию – якобы “все есть любовь”.

Ани Лорак захейтили украинцы

В Instagram предательницы появился очередной пост с циничной надписью.

— Что есть жизнь, если в ней нет самой жизни? Мы — энергия созидания, мы есть любовь. Все есть любовь, — написала Лорак под своими фото.

Украинцы не смогли проигнорировать такое высказывание, напомнив артистке, что она говорит о жизни в то время, когда люди в Украине ежедневно лишаются ее в результате действий страны, в которой она сейчас живет и работает.

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