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Это ниже плинтуса. Ани Лорак разозлила украинцев высказыванием о жизни

9 февраля 2024, 14:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ані Лорак
Источник: Ани Лорак

Певица-предательница Ани Лорак продолжает злить украинцев. Молчунья все так же игнорирует войну в родной стране и гнет свою линию – якобы “все есть любовь”.

Ани Лорак захейтили украинцы

В Instagram предательницы появился очередной пост с циничной надписью.

— Что есть жизнь, если в ней нет самой жизни? Мы — энергия созидания, мы есть любовь. Все есть любовь, — написала Лорак под своими фото.

Украинцы не смогли проигнорировать такое высказывание, напомнив артистке, что она говорит о жизни в то время, когда люди в Украине ежедневно лишаются ее в результате действий страны, в которой она сейчас живет и работает.

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  • Сра**я философ. Будут помнить тебя как предательницу собственного народа!
  • Что ты написала, сама понимаешь?
  • Бог дал голос. Но развитие оставил в состоянии подростка. Если где-то Бог дает, то в чем-то и ограничивает.
  • Реально? Что такое жизнь, если ее забирают? Если убивают? Петь о любви и особенно как красиво нужно предавать. А еще молчать. Это ниже плинтуса.
  • Особенно если жизни обычных людей отбирает РФ.
  • Если нет жизни, Каролиночка, значит ты живешь в России.
  • Ненависть к России только растет, а этой как с гуся вода, украинка еще называется.
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