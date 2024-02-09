Певица-предательница Ани Лорак продолжает злить украинцев. Молчунья все так же игнорирует войну в родной стране и гнет свою линию – якобы “все есть любовь”.
Ани Лорак захейтили украинцы
В Instagram предательницы появился очередной пост с циничной надписью.
— Что есть жизнь, если в ней нет самой жизни? Мы — энергия созидания, мы есть любовь. Все есть любовь, — написала Лорак под своими фото.
Украинцы не смогли проигнорировать такое высказывание, напомнив артистке, что она говорит о жизни в то время, когда люди в Украине ежедневно лишаются ее в результате действий страны, в которой она сейчас живет и работает.
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- Сра**я философ. Будут помнить тебя как предательницу собственного народа!
- Что ты написала, сама понимаешь?
- Бог дал голос. Но развитие оставил в состоянии подростка. Если где-то Бог дает, то в чем-то и ограничивает.
- Реально? Что такое жизнь, если ее забирают? Если убивают? Петь о любви и особенно как красиво нужно предавать. А еще молчать. Это ниже плинтуса.
- Особенно если жизни обычных людей отбирает РФ.
- Если нет жизни, Каролиночка, значит ты живешь в России.
- Ненависть к России только растет, а этой как с гуся вода, украинка еще называется.