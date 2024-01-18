Обладательницу Грэмми Doja Cat побил собственный брат, выбив два зуба. Теперь с этим происшествием будет разбираться суд.

Что известно о травмах Doja Cat

Так, об этот стало известно через обращение в суд на запрет старшему брату Doja Cat контактировать с певицей. Документы подала еще 12 января в Высший суд Лос-Анджелеса мама звезды. Она утверждает, что ее сын Раман Далитандо Дламини выбил певице зубы.

В обращении в суд сообщается, что Doja Cat нуждается в защите от ее старшего 30-летнего брата после того, как он нанес ей ряд порезов и синяков.

Сейчас смотрят

— Раман словесно нападал на нее в очень унизительной и оскорбительной манере, заставляя ее чувствовать себя небезопасно, — указывается в документах.

Мама Doja добавила, что Раман украл и повредил некоторые личные вещи звезды. Примечательно, что брат артистки неоднократно нападал и на свою матерь, даже угрожая ее убить.

Примечательно, что звезда не комментировала эту ситуацию и продолжает активно вести свои соцсети — к примеру, она поделилась новостью об участии в мероприятии Coachella 2024, где будет хедлайнером вместе с Ланой Дель Рей.

Другие звезды также подвергаются опасностям — к примеру, преследователя Арианы Гранде приговорили к заключению в тюрьме после многочисленных случаев проникновения в ее дом. Однажды мужчина пришел с охотничьим ножом.