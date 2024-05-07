Ирландию на Евровидении 2024 представляет Bambie Thug (Кантри Рэй Робинсон). Она выступила на международном конкурсе в Мальме с песней Doomsday Blue.
Что известно о представительнице Ирландии Bambie Thug на Евровидении 2024 и о чем она будет петь на сцене конкурса — далее в материале.
Кто такая Bambie Thug: биография
Bambie Thug, настоящее имя которой Кантри Рэй Робинсон, является небинарной личностью и использует местоимения они и их.
Робинсон неоднократно рассказывала, что принадлежит к ЛГБТК+ сообществу. Она практикует колдовство, которое оказало большое влияние на ее музыку, — заклинания и проклятия добавлены в различные песни.
Изначально Робинсон училась на артиста балета, но во время обучения сломала руку и перешла в музыкальный театр.
Bambie Thug впервые была упомянута как музыкальный исполнитель в 2020 году, в 2021-ом вышла дебютная песня Birthday, которую артистка написала в период зависимости от наркотиков. После небинарная личность стала регулярно выпускать новые композиции и мини-альбомы.
11 января 2024 года стало известно, что Робинсон представит Ирландию на Евровидении 2024. Ее выбрало как жюри, так и телезрители отбора.
Так, Bambie Thug критиковали за прославление сатанизма и увлечение магией, однако в целом песня понравилась многим своей уникальностью.
Перевод песни Bambie Thug — Doomsday Blue
Синий судный день
Я произношу Авада Кедавра, чтобы уничтожить
Чувства, которые испытываю, от которых не могу избавиться,
Злыми языками на тебя наложено проклятие:
Все красотки из твоей постели ускользнут из рук и лишь расстроят тебя
А все, что ты хотел бы иметь, ты потеряешь.
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи,
Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах,
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я
Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,
Наверное, я всегда тебя переоцениваю,
Навожу порчу на все, что ты делаешь,
Я подавлена в своей апокалиптической меланхолии
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи
Авада Кедавра, мысли в моей голове
Места, к которым я прикасаюсь, когда лежу в постели
Представляя тебя. Забери обратно слова, которые ты сказал,
Мое сердцебиение похоронено в земле, а ты связан моими веревками,
Поэтому, когда ты спишь, ты слышишь звук (ку-ку)
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи
Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах
Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я
Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,
Наверное, я всегда тебя переоцениваю,
Навожу порчу на все, что ты делаешь,
Я подавлена в своей меланхолии судного дня.
Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,
Наверное, я всегда тебя переоцениваю,
Навожу порчу на все, что ты делаешь,
Я подавлена в своей меланхолии судного дня.
Ради твоей любви я бы сделала все, что угодно,
Это опустошает меня,
Ты мог бы вывести меня из печали в медленном танце,
Но твой любимый цвет, по сравнению с другими — синий.
Апокалиптически-печальный синий
Синий, синий, синий, синий, синий, синий
Авада Кедавра, я произношу, чтобы уничтожить.