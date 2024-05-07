Ирландию на Евровидении 2024 представляет Bambie Thug (Кантри Рэй Робинсон). Она выступила на международном конкурсе в Мальме с песней Doomsday Blue.

Что известно о представительнице Ирландии Bambie Thug на Евровидении 2024 и о чем она будет петь на сцене конкурса — далее в материале.

Кто такая Bambie Thug: биография

Bambie Thug, настоящее имя которой Кантри Рэй Робинсон, является небинарной личностью и использует местоимения они и их.

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Робинсон неоднократно рассказывала, что принадлежит к ЛГБТК+ сообществу. Она практикует колдовство, которое оказало большое влияние на ее музыку, — заклинания и проклятия добавлены в различные песни.

Изначально Робинсон училась на артиста балета, но во время обучения сломала руку и перешла в музыкальный театр.

Bambie Thug впервые была упомянута как музыкальный исполнитель в 2020 году, в 2021-ом вышла дебютная песня Birthday, которую артистка написала в период зависимости от наркотиков. После небинарная личность стала регулярно выпускать новые композиции и мини-альбомы.

11 января 2024 года стало известно, что Робинсон представит Ирландию на Евровидении 2024. Ее выбрало как жюри, так и телезрители отбора.

Так, Bambie Thug критиковали за прославление сатанизма и увлечение магией, однако в целом песня понравилась многим своей уникальностью.

Перевод песни Bambie Thug — Doomsday Blue

Синий судный день

Я произношу Авада Кедавра, чтобы уничтожить

Чувства, которые испытываю, от которых не могу избавиться,

Злыми языками на тебя наложено проклятие:

Все красотки из твоей постели ускользнут из рук и лишь расстроят тебя

А все, что ты хотел бы иметь, ты потеряешь.

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи,

Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах,

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я

Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,

Наверное, я всегда тебя переоцениваю,

Навожу порчу на все, что ты делаешь,

Я подавлена в своей апокалиптической меланхолии

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи

Авада Кедавра, мысли в моей голове

Места, к которым я прикасаюсь, когда лежу в постели

Представляя тебя. Забери обратно слова, которые ты сказал,

Мое сердцебиение похоронено в земле, а ты связан моими веревками,

Поэтому, когда ты спишь, ты слышишь звук (ку-ку)

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи

Я, я, я вижу шрамы в твоих глазах

Я, я, я знаю, что ты живешь во лжи я, я

Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,

Наверное, я всегда тебя переоцениваю,

Навожу порчу на все, что ты делаешь,

Я подавлена в своей меланхолии судного дня.

Я думаю, ты предпочел бы достать с неба звезду, а не луну,

Наверное, я всегда тебя переоцениваю,

Навожу порчу на все, что ты делаешь,

Я подавлена в своей меланхолии судного дня.

Ради твоей любви я бы сделала все, что угодно,

Это опустошает меня,

Ты мог бы вывести меня из печали в медленном танце,

Но твой любимый цвет, по сравнению с другими — синий.

Апокалиптически-печальный синий

Синий, синий, синий, синий, синий, синий

Авада Кедавра, я произношу, чтобы уничтожить.

Bambie Thug — Doomsday Blue: видео выступления на Евровидении 2024