Американская актриса Анджелина Джоли призналась, что однажды обращалась к услугам киллера. Голливудскую звезду спасло от глупости то, что убийца отказался от сделки с ней.

Анджелина Джоли наняла киллера для собственного убийства

Актриса впервые призналась, что в 2001 году наняла киллера. Тогда ей было 22 года и она переживала не лучший период в жизни. Джоли хотела, чтобы убийца спланировал ее собственную кончину, поскольку она тогда страдала от мыслей про самоубийство.

— Это будет звучать безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-то, кто бы убил меня, — поделилась Анджелина.

Говорит, тогда она предпочла бы быть убитой, чем покончить с собой самостоятельно, поскольку ее близким было бы легче пережить такую ​​смерть.

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— Я прекрасно понимала, что многие люди вокруг меня, как и моя мать, чувствовали бы, что они недостаточно сделали, если бы я покончила с собой. Поэтому мое решение этой проблемы заключалось в том, что если бы кто-то другой лишил меня жизни, например во время “ограбления”, то это было бы убийство и никто не чувствовал бы, что подвел меня, — отметила актриса.

Джоли хотела отправить убийце наличные в течение определенного времени, чтобы на ее банковском счете не было большой суммы. Возможно, все бы состоялось, однако киллер отговорил Анджелину от собственного убийства.

— Он был достаточно порядочным человеком и спросил, могу ли я обдумать это и позвонить ему снова через два месяца. Что-то изменилось в моей жизни, и я решила, что выдержу, — вспоминает актриса.

В одном из интервью 2011 года Джоли намекала на темное прошлое, отметив, что ей повезло не умереть молодой.