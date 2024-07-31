Певица Lama показала редкое фото з возлюбленным и нежно обратилась к нему в годовщину их отношений.

Lama восхитила редким фото с избранником

В Instagram исполнительница обнародовала новое селфи со своим бойфрендом Романом, который на 18 лет младше ее. Сделала Lama это по случаю особенного для них праздника — они отмечают восьмую годовщину отношений.

— Наши восемь лет любви. Это настоящее совместное путешествие, которое началось с первого взгляда и продолжается через тысячи моментов, каждый из которых добавляет новый штрих к картине общей истории. Это время, когда мы вместе переживали взлеты и падения, понимали друг друга без слов, — написала артистка под фото.

Lama отметила, что все эти года они с избранником поддерживали друг друга, вдохновляли и мечтали о будущем.

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— Это годы совместных достижений, когда мы открываем новые горизонты, исследуем неизвестное и наслаждаемся каждым мгновением вместе. Это моменты, когда мы строим планы, создаем традиции и собственную вселенную, где любовь и взаимопонимание между нами — это главные законы, — продолжила 48-летняя певица.

Она добавила, что вместе они учились ценить каждый день и каждую минуту вместе. А также поняли, что настоящая любовь не боится трудностей и испытаний, а наоборот, становится крепче и сильнее.

Подписчики артистки восхитились ее новым фото с избранником, а также пожелали паре счастья.

Такие красивые… Поздравляю вас от всего сердца, пусть ваша любовь никогда не угаснет.

Поздравляю, будьте счастливы всегда вместе.

Красивые вместе.

Очень красивая пара.

Повезло парню!

К слову, ранее Lama высказалась о 18-летней разнице с избранником. По словам артистки, физический возраст — не проблема, ведь партнер может быть молодым, но ментально взрослым, и наоборот.

Фото: Lama