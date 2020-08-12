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Как быстро высушить вещи

12 августа, 22:27 Олена Конюшок
Как быстро высушить вещи

Иногда возникает необходимость всего за пару часов высушить вещи. Существует несколько способов, которые позволят быстро сделать вашу одежду сухой.

  • В домашних условиях быстро высушить вещь поможет стиральная машинка. Если у вас есть режим сушки, то просто поместите мокрую одежду в машинку и установите режим на максимальную мощность. Если у вас нет такой функции, то используйте режим отжима. Перед тем как положить вещь в машинку, киньте туда два махровых полотенца (обязательно те, что не линяют) и включите режим отжима. Полотенца впитают влагу с одежды и она высохнет быстрее.
  • Для вещей, которые можно гладить, подойдет следующий способ: проглаживаем одежду с лицевой и изнаночной стороны, вешаем вещь на стул, через 10-15 минут повторяем глажку. Самое главное — не забудьте отключить функцию пара.
  • Для шерстяных вещей подойдет сушка феном. Но важно направлять горячий воздух на одежду не ближе 40 сантиметров.
  • Носки или варежки можно сушить на батарее или полотенцесушителе.
  • В летнее время года быстро высушить вещи поможет солнце. Поставьте стул или сушку в место, куда попадают солнечные лучи, и развесьте одежду, но наизнанку. Пару часов и она будет сухой.

Перед тем как сушить одежду одним из способов, убедитесь в том, что ее можно так сушить. Следует аккуратно обходится с вещами из шерсти и шелка. Желательно давать вещи возможность высохнуть самостоятельно.

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Одяг , полезные советы , Поради , Советы
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