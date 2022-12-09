Покровителем 2023 года по китайскому календарю является Черный Водяной Кролик, поэтому для декора следует выбирать пастельные цвета. Это могут быть бело-золотистая или бело-голубая гаммы.

Кроме этого, в некоторых декоративных элементах можно использовать традиционные новогодние цвета — зеленый и красный.

Украшение дома к Новому году 2023 будет проходить в три этапа: выбор комнаты, продумывание декора и собственно отделка.

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Выбор комнаты для празднования

Прежде чем начать процесс декорирования, необходимо решить, в какой комнате будет проходить новогоднее празднование. Именно там следует поставить новогоднюю елку.

Если праздник будет небольшим (например, на кухне), все равно не забудьте позаботиться о маленьком деревце и там. Если такой возможности нет, попробуйте украсить комнату еловыми веточками.

Обдумывание декора

Если вы хотите произвести впечатление на гостей, придется представить себя на их месте и понять, какой именно декор мог бы привлечь их внимание.

Можно мысленно пройтись от входной двери к праздничному залу, придумывая различные украшения, которые и вам, и вашим гостям было бы приятно видеть в доме.

Для декора вам могут понадобиться:

гирлянды;

мишура и новогодний дождик;

елочные игрушки;

снежинки (бумажные или даже вязаные — креативное украшение своими руками);

мандарины (для того, чтобы своим ароматом создавали атмосферу праздника и напоминали о детстве — гости это тоже оценят);

хорошее настроение.

Пора украшать

Необходимо обратить внимание на каждую мелочь и создать нужную атмосферу чуть ли не в каждом уголке дома. Начинать следует с входной двери.

На нее можно повесить новогодний венок, совсем как в американских рождественских фильмах (вспомните, например, Один дома). С другой стороны двери можно развесить носки Санта-Клауса для подарков.

Над дверным проемом со стороны прихожей можно повесить золотистый дождик, чтобы с порога “искупать” гостей в блестящих праздничных лучах.

Следующая в нашем списке — прихожая. На зеркала и шкафы можно прикрепить бумажные снежинки или мишуру, а на стены — несколько еловых веточек, украшенных искусственным снегом и маленькими праздничными игрушками.

Увидев эти элементы декора, гости с интересом будут ожидать того, что вы им приготовили в главном праздничном зале.

Но пока украсим кухню. На окнах сделаем узоры из искусственного снега (нужные трафареты можно вырезать из картона самостоятельно). По периметру кухни можно развесить гирлянду золотого цвета, чтобы сделать мягкое теплое освещение в комнате.

Если есть возможность разместить на подоконнике маленькую праздничную елку – сделайте это, ее прекрасно дополнит кучка мандаринов рядом с ней. Можете поставить декоративные свечи, но только в том месте, где они не будут вам мешать.

Самое время посетить праздничный зал. Здесь должно стоять главное украшение – ваша елка, а другие предметы декора должны быть фоновыми.

На гирлянду можно прикрепить елочные игрушки и развесить ее над окнами (которые также можно украсить искусственным снегом), на стенах можно разместить праздничные постеры или фотографии, дождик и мишуру.

Не забудьте о праздничной скатерти на столе. Включайте полет фантазии!

Не забывайте о туалете и ванной комнате. Если они достаточно просторные, то можете развесить дождик на стенах или дверях. Учтите, что декор всех комнат должен быть выдержан в одном стиле.

Надеемся, что среди наших идей вы нашли что-то себе по душе. Не бойтесь быть креативными, и ваш дом будет выглядеть неотразимо. Желаем вам хорошего новогоднего настроения, вдохновения и отличных праздников!