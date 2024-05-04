Есть растения, которые не только делают вашу квартиру уютной, но и обладают целебными свойствами. К таким вазонам точно можно отнести каланхоэ. Это растение широко используется в народной медицине, поскольку обладает кровоостанавливающими, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Как ухаживать за этим суккулентом в домашних условиях и что нужно делать, чтобы он зацвел — читайте советы в материале Фактов ICTV.

Каланхоэ: лечение и особенности растения

Каланхоэ — это суккулентное многолетнее растение с мясистыми листьями, которые могут быть зелеными, красными, желтыми или коричневыми. Такие вазоны подойдут даже тем, кто не может много времени уделять вазонам на подоконнике — каланхоэ является достаточно неприхотливым в уходе.

— Это неприхотливые растения, которые могут выдерживать засуху и непрямой солнечный свет, а потому подойдут для людей, которые не готовы уделять много времени растениям, — говорит наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

Каланхоэ широко используется в лечении. Кроме вышеупомянутых свойств, сок или измельченные листья некоторых его видов применяют при сыпи на коже и экземах, для остановки кровотечений при ранениях. Это прежде всего касается Каланхоэ Дайгремонта.

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Также каланхоэ лечит гнойно-некротические процессы, трофические язвы голени, пролежни, ожоги, гингивиты, пародонтоз, афтозный стоматит. Однако заметим, что данный метод относится к народной медицине, поэтому если проблема достаточно серьезная — лучше обратиться к профессионалу, а не заниматься самолечением.

Как ухаживать за каланхоэ: чем и как часто нужно поливать

Правильный уход за каланхоэ предусматривает своевременный полив. Это растение не нуждается в частом увлажнении, поскольку накапливает воду в своих мясистых листьях.

Однако и чрезмерное пересыхание почвы может привести к гибели цветка каланхоэ.

— Каланхоэ накапливает воду в своих мясистых листьях, поэтому не нуждается в частом поливе. Поливайте каланхоэ лишь тогда, когда почва полностью высохнет, — объясняет Алексей Колесник.

Обычно поливать каланхоэ надо примерно раз в неделю. Но ориентируйтесь на саму почву, поскольку в разные сезоны в вашем доме может быть разная степень влажности и поверхность будет просыхать или быстрее, или наоборот медленнее. Не стоит поливать каланхоэ холодной водой.

К слову, советуют осуществлять полив через поддон — воду наливают в подставку для горшка, а через 30 минут убирают остатки, которые не впитала земля.

Уход за каланхоэ не предусматривает опрыскивания. Вместо этого нужно протирать листья смоченной тканью.

Сколько каланхоэ необходимо света

Цветоводы часто спрашивают: “Как ухаживать за каланхоэ, чтобы он зацвел?” И здесь прежде всего стоит обратить внимание на освещение.

— Это растение любит яркий рассеянный свет, но может хорошо расти и под прямыми солнечными лучами, — говорит эксперт по растениям.

Когда целью является цветение каланхоэ, то здесь важно создать растению короткий световой день в период покоя — не более 8-10 часов в сутки. Тогда же стоит и прекратить полив на 3-4 недели. Дело в том, что процесс образования бутонов начинается, когда световой день уменьшается.

— Для затемнения каланхоэ даже накрывают или ставят в шкаф, — говорит Алексей Колесник.

Если цветок будет освещаться дольше, то в осенне-зимнее время бутоны не будут формироваться, и цветок не зацветет.

Как ухаживать за каланхоэ: внесение удобрений

Чтобы обеспечить каланхоэ правильный уход, нужно позаботиться и об удобрениях. Интенсивность подкормки для этого растения не является высокой.

— Каланхоэ рекомендуется изредка удобрять. Эти суккуленты неприхотливы и могут долго жить без удобрений, но подкормка поможет им лучше расти, — говорит наш постоянный эксперт по растениям Алексей Колесник.

Он советует подкармливать каланхоэ специальными удобрениями для кактусов и суккулентов и делать это только во время вегетационного периода, то есть с весны до осени.

В летний период рекомендуется вносить в почву органику или минеральные составы и проводить процедуру один раз в две недели. К манипуляции стоит прибегать и когда начинается формирование цветов. В остальное время каланхоэ не нуждается в подкормке, поэтому ее ставят на паузу.

Каланхоэ: обрезка во время ухода за растением

Обрезка каланхоэ поможет омолодить растение, сохранять его форму и стимулировать цветение.

Здоровое и окрепшее растение, у которого начали появляться дополнительные побеги, обрезают так: в верхней точке роста на каждом побеге удаляют верхушку на два-три листа.

Для проведения обрезки каланхоэ используйте острый, стерильный инструмент.

— Обрезайте стебли на 1/3 или 1/2 их длины. В первую очередь срежьте поврежденные или больные листья и побеги, не оставляя пеньков на главном стволе, — объясняет Алексей Колесник.

Как отмечает эксперт, лучшее время для обрезки каланхоэ — конец зимы или начало весны.

Как ухаживать за каланхоэ, чтобы он зацвел

Каланхоэ цветет раз в год, обычно в конце зимы. Этот прекрасный период продолжается до середины весны.

Для цветения каланхоэ нуждается в правильном световом и температурном режиме.

Для формирования бутонов растению необходимо примерно 12 часов темноты в сутки. Такой режим следует поддерживать в течение нескольких месяцев при температуре от 10 до 15°C.

Каланхоэ: уход после цветения

После того как каланхоэ отцветет, нужно срезать увядшие соцветия вместе с цветоносами. Их удаление стимулирует развитие новых побегов, и кустик станет пышнее.

Кроме того, обрезка усиливает сокодвижение, и все органы начинают получать питание равномерно. В результате повышается иммунитет и устойчивость каланхоэ к заболеваниям.

Также после цветения каланхоэ стоит уменьшить количество полива.

Как ухаживать за каланхоэ: правила пересадки

Как и любые комнатные растения, каланхоэ нуждается в пересадке при заполнении корневой системой всего объема текущего горшка.

Как правило, молодые растения необходимо пересаживать в более крупный горшок каждый год весной. А взрослым вазонам может понадобиться пересадка лишь раз в два-три года.

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