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Пожар, ураган или обстрел: что делать и куда звонить в случае ЧП

25 ноября 2021, 17:50 Софія Зінов'єва

Техногенные и природные катастрофы, война или другие чрезвычайные ситуации никогда не бывают предсказуемыми, поэтому жить в ожидании беды не стоит, а вот быть готовыми — обязательно.

Факты ICTV собрали для вас самые главные советы о том, как подготовиться к ЧС и войне и что обязательно должно быть в вашем доме.

Где самое безопасное место в доме?

Если начался пожар, который заблокировал выход — выйдите на балкон и закройте за собой дверь. Это нужно для того, чтобы спасателям было легче помочь жителям квартиры или дома, а вам будет легче дышать свежим воздухом.

Если в квартире нет балкона или доступ к нему отрезал огонь, закройте дверь в ванную комнату, наберите полную ванну воды и начните поливать из душа двери и стены.

В случае войны, урагана или землетрясения окна — ваш самый большой враг. Лучше закрыться в ванной комнате, если это землетрясение — держитесь у капитальных стен и углов, подальше от полок и шаткой мебели.

Куда звонить в случае ЧС?

Универсальным является номер 101. 101 — это не только пожарная служба, по этому телефону можно связаться с ГСЧС, то есть Государственной службой чрезвычайных ситуаций.

Здесь вам помогут в случае техногенных ЧС и дадут рекомендации на случай природных катастроф.

Куда идти в случае ЧС?

Нужно изучить карту бомбоубежищ на случай войны или террористических актов. Ознакомиться с ней можно на сайте городского совета в вашем населенном пункте. Обычно бомбоубежища есть в старых школах, некоторых жилых домах и больницах.

Найдите ближайшее к вашему дому и изучите наиболее безопасный маршрут, пройдитесь по нему в свободное время, покажите своим детям и другим членам семьи.

Если вам сообщили об эвакуации — не опаздывайте и берите с собой только самые необходимые вещи, как правильно собрать тревожный чемоданчик Факты ICTV писали ранее.

Также у вас дома должны быть записаны все контакты ваших близких, не только их мобильные телефоны, которые есть в вашем смартфоне, но и телефоны их коллег, учителей и друзей.

Договоритесь о каком-то сигнале, который означает, что вам срочно надо связаться, несмотря на работу или учебу.

Это нужно, чтобы семья могла быстро среагировать и собраться в случае ЧС вместе.

Что должно быть дома на случай ЧС или войны?

Дома у вас должен быть заранее подготовлен ​​тревожный чемоданчик, в котором есть запас еды и воды на несколько дней, копии важных документов и тревожная аптечка.

В аптечке должен быть необходимый минимум, который состоит из:

  • ваты, бинтов и лейкопластыря;
  • активированного угля;
  • жаропонижающего средства;
  • антигистаминного средства;
  • лекарства против диареи и кишечной инфекции;
  • антибиотиков в порошках;
  • если вы принимаете какие-то специфические лекарства или имеете определенные особенности своего здоровья, подумайте об этом заранее.

Также очень важно следить за сроком давности, раз в полгода перебирайте свой чемоданчик, чтобы не повезти в эвакуацию просроченные консервы и недействительные документы.

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Источник
ГСЧС
Теги
Евакуація , Землетрясение , Происшествия , Пожар , Ураган
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