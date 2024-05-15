Клубника улучшает память и настроение, но она недешевая даже в сезон. Чтобы сэкономить и иметь доступ к источнику питательных веществ, не выходя из дома, можно выращивать ягодку у себя на огороде. А для хорошего урожая не забывайте подкармливать клубнику весной. Какие препараты лучше выбрать для этого и как правильно проводить манипуляцию — объясняет наш постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.

Зачем подкармливать клубнику весной

Клубника, или садовая земляника — одна из самых популярных ягод в украинских садах. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение сезона ухаживать за кустиками. Они любят безветренные участки, много света и солнца, оптимальный полив, пористую и рыхлую почву. Кроме того, клубника нуждается в подкормках.

Подкормка клубники весной дает массу преимуществ, начиная от стимуляции роста корневой системы растения и заканчивая повышением ее устойчивости к болезням и вредителям.

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— Подкормка клубники весной способствует ее пробуждению после зимовки, скорейшей активации роста корневой системы, стимулирует рост надземной части, повышает устойчивость к болезням, улучшает качество ягод и повышает урожайность, — рассказывает Алексей Колесник.

Однако не пытайтесь компенсировать удобрениями отсутствие другого ухода. Клубнику нужно также обрабатывать, чтобы защищать ягодку от болезней и вредителей. Также необходимо улучшать состояние почвы с помощью мульчирования.

Ну и, конечно, не забывать о регулярных поливах клубники, если хотите получить хороший урожай.

Когда подкармливать клубнику весной

Некоторые садоводы считают, что за весь вегетационный период клубнику необходимо подкармливать трижды — осенью, весной и летом. Такая потребность, по их мнению, вызвана тем, что ягодка растет на одном и том же месте несколько лет, что приводит к обеднению почвы.

Другие хозяева уверены, что хватит одной подкормки клубники. Здесь нет правильного ответа, поскольку это достаточно индивидуально и зависит от состояния почвы, в которую высажена клубника.

Итак, весной подкормку клубники начинают, когда на дворе установилась стабильная теплая погода.

— Подкормку клубники весной можно начинать в первой половине апреля, при температуре не менее +10°C, — говорит наш постоянный эксперт по защите растений.

Летом внесение удобрений проводят после того, как урожай уже собран, а осенью — в сентябре и октябре.

Чем подкормить клубнику весной

Клубника очень любит азот, калий и фосфор, а также различные аминокислоты.

Фосфор необходим для молодых ростков для полноценного развития.

— Первые подкормки клубники стоит провести фосфорным и сбалансированным удобрением. В качестве фосфорного я использую суперфосфат, он способствует развитию корневой системы, а в будущем – и формированию цветов, — говорит Алексей Колесник.

Однако здесь важно не превысить допустимую инструкцией дозировку, поскольку это может привести к повреждению растения.

— С фосфорными удобрениями особенно важно не превышать рекомендуемые концентрации, иначе растения могут получить серьезные повреждения, — говорит наш постоянный эксперт по защите растений.

Калий улучшает корневую систему, стимулируя разрастание розетки, а также обогащает вкусовые качества ягод — они становятся слаще.

Азот нужно использовать только в сбалансированном виде. Клубника хорошо впитывает его, поэтому, если им перекормить кусты, увеличится не количество ягодок, а число листьев. К тому же, плоды насытятся нитратами или же вообще исчезнут.

Чтобы обогатить почву вышеупомянутыми веществами, выбирайте сбалансированные NPK удобрения.

— Сбалансированные NPK удобрения содержат в своем составе фосфор, калий и азот, наиболее необходимые растениям элементы, в равных пропорциях, — добавляет Алексей Колесник.

Также можно подкармливать клубнику органическими веществами, например, куриным пометом или золой. Как правило, последним клубнику подпитывают во время посадки.

Какие бы средства для подкормки вы не использовали, всегда ориентируйтесь на их качество и отдавайте предпочтение проверенным производителям.

Как правильно подкармливать клубнику весной

Чтобы подкормка клубники удалась, нужно придерживаться правильной последовательности действий и знать определенные нюансы.

Шаг 1. Выбираем время

Вносить удобрения следует только при температуре почвы выше +9°C. Процедуру проводите вечером или в пасмурную погоду. Если на дворе солнышко, манипуляцию лучше осуществить рано утром или поздно вечером.

Также стоит предварительно увлажнить грядки. Желательно, если на улице долго не было осадков, провести полив растений за сутки до подкормки клубники.

Шаг 2. Определяемся с удобрением

Для наиболее эффективной подкормки клубники необходимо знать, сколько лет растению. Например, в первый год жизни ягодки, если во время ее посадки почву обогащали золой, ее подкармливать не надо.

На второй год можно подкармливать растение как минеральными, так и органическими удобрениями, на третий год почву обогащают минеральными удобрениями. В дальнейшем чередуют минеральные препараты с органическими.

— Лучше всего подкармливать клубнику жидкими удобрениями, — говорит наш постоянный эксперт по защите растений.

Шаг 3. Подготавливаем кусты и почву

Сначала подготовьте кусты — с них нужно убрать засохшие листья, усы, мульчу. Землю стоит хорошо разрыхлить тяпкой.

Шаг 4. Соблюдаем дозировку

Большинство минеральных удобрений вносится из расчета 1-2 грамма на один куст клубники. Поэтому разведите выбранный препарат в воде, согласно инструкции от производителя, и тщательно перемешайте.

Шаг 5. Полить кустики удобрением

После того, как питательный раствор будет готов — полейте им клубнику.

Уход за клубникой после подкормки

После подкормки клубники регулярно осматривайте ее на предмет подсыхания или других признаков переудобрения. Вовремя проводите поливы обычной водой, не допуская пересыхания почвы.

И помните, что недостаточное внесение удобрений лучше переизбытка, поскольку это влияет на пользу и вкус ягодки. Но при этом следить за своевременной компенсацией недостатка питательных элементов также надо.

К слову, ранее Факты ICTV писали, чем подкармливать тюльпаны весной, какое время для этого лучше выбрать, а также давали пошаговую инструкцию.