Обладательницы прямых волос время от времени мечтают о красивых локонах. Так и с ногтями, если они короткие — хочется их удлинить. Однако можно ли это сделать самостоятельно дома, таким образом сэкономив на услугах специалиста в салоне красоты, и что для этого понадобится, а также пошаговая инструкция — обо всем этом Фактам ICTV рассказала мастер маникюра и педикюра Анастасия Орлова.
Можно ли нарастить ногти самостоятельно дома
Нарастить ногти в домашних условиях, конечно, можно. Но для этого нужно прежде всего желание научиться этому, а также немало терпения и времени.
— Для того, чтобы нарастить ногти дома нужно иметь немалый перечень материалов и инструментов, ну, и, конечно, много времени и терпения, — говорит наш эксперт.
Но перед тем, как начинать процедуру стоит разобраться с вопросами безопасности, а именно когда не стоит наращивать ногти и как часто можно проводить манипуляцию.
Когда и кому нельзя наращивать ногти
Наш эксперт отмечает, что не желательно проводить данную манипуляцию детям в возрасте до 15 лет, поскольку их ногтевая пластина еще не полностью сформирована, а значит ее легко повредить.
Кроме того, не следует наращивать ногти, если у вас грибок, аллергия на вещества, которые входят в состав материала, применяемого во время манипуляции. Также противопоказаниями являются заболевания эндокринной, пищеварительной, выделительной системы.
Как часто можно наращивать ногти
Частота процедуры зависит от скорости естественного роста ногтя. В среднем коррекция после наращивания гелем или акрилом проводится через 2-4 недели.
— Рекомендовано не носить такую красоту слишком долго. Оптимальным сроком является 2-3 недели и это обусловлено нагрузкой на ногтевую пластину из-за большой длины. Ногти через три недели отрастают и соответственно вес смещается на середину, а это в свою очередь может привести к тому, что ваш ноготок треснет, — говорит эксперт.
При соблюдении сроков удастся сохранить здоровье и целостность ногтей и всегда иметь красивый маникюр.
Что нужно для наращивания ногтей в домашних условиях
Перед тем как приступать к делу необходимо приобрести немало приспособлений, а значит тут нужно потратиться. Однако это вложение окупится уже через несколько наращиваний, (конечно, если вы не забросите это дело после первой попытки) поскольку в салоне такая процедура, конечно, стоить дороже.
Итак, вам понадобится:
- LED-лампа;
- база для гель-лака (основа для подложки под гель);
- гель для наращивания;
- топ для гель-лака;
- цветные гель-лаки;
- формы для наращивания (могут быть как верхние, так и нижние);
- обезжириватель;
- кисточки для геля;
- жесткая пилочка для искусственных ногтей;
- пилочка для натурального ногтя;
- праймер и дегидратор.
Последний используется для подготовки ногтевой пластины к нанесению гель-лака или наращиванию.
— Также если планируете неоднотонные ногти, то вам понадобится еще и определенный инструментарий для выбранного дизайна, — говорит мастер маникюра и педикюра Анастасия Орлова.
Если собираетесь делать самостоятельно еще и маникюр, то стоит приобрести накожницы и ножницы для кутикулы и ремувер (средство для деликатного удаления наростов кожи).
Как нарастить ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция
Для наращивания ногтей в домашних условиях нужно придерживаться четкой инструкции, которая заключается в правильной последовательности действий.
- Шаг 1. Снимаем старое покрытие
Процедура наращивания начинается со снятия старого покрытия.
— Есть маленькая хитрость — надо пилочкой для натуральных ногтей “процарапать” пластину. Это делается для того, чтобы сцепление с материалом было лучшим. Важно на этом этапе ноготь не перепилить, а легонько снять верхний глянцевый слой, — отмечает мастер маникюра и педикюра.
Далее убираем длину свободного края.
- Шаг 2. Обезжириваем ногти
Для этого возьмите обезжириватель и протрите ногтевую пластину. Заметим, что использование этого специального средства является важным этапом в процессе маникюра, поскольку обеспечивает лучшее сцепление покрытия с ногтевой пластиной.
- Шаг 3. Наносим Rubber Base
Rubber Base нужно наносить втирающими движениями. Эта база используется для защиты ногтевой пластины от проникновения пигмента вследствие контакта с гелевым покрытием. Такое средство прекрасно справляется с выравниванием даже самых сложных ногтей и обеспечивает отличное сцепление с любыми материалами.
Далее ногти нужно просушить в лампе примерно 60 секунд.
- Шаг 4. Работаем с каждым ногтем отдельно
Берем нижнюю форму, подрезаем ее по необходимости по форме свободного края. После этого наносим тонкий слой геля для наращивания на ноготь и растягиваем на форму. Распределите материал до той длины, которую хотите. Далее просушиваем ноготь в лампе в течение 60 секунд. Так делаем с каждым пальчиком.
Для того, чтобы не было бугорков, после нанесения материала, переворачивайте кисть ладонью вверх. Сушим 60 секунд.
— Берем большую каплю геля, ставим по центру ногтя и распределяем немного к кутикуле и остальное к свободному краю, выравниваем материал тонкой кистью. Сушим 60 секунд. Повторяем тоже самое с остальными ноготками, — говорит эксперт.
- Шаг 5. Снимаем нижние формы и корректируем форму
Возьмите жесткую пилочку для искусственных ногтей и сформируйте длину, чтобы каждый ноготь был одинаковым. Также придайте им нужную форму.
- Шаг 6. Убираем дисперсионный слой.
Снимите с ногтя ту пыль и другие компоненты, которые не затвердевают под воздействием ультрафиолетового излучения. Их нужно убрать с помощью безворсовых салфеток и жидкости Cleanser.
— При необходимости на этом этапе можем сделать маникюр. Далее наносим выбранный цвет гель-лака на ноготки и делаем дизайн, — добавляет Анастасия Орлова.
- Шаг 7. Покрываем топом для гель-лака
Наносим на ногти гель-лак и просушиваем еще 60 секунд в лампе.
— Чаще всего девушки допускают ошибки именно на этапе подготовки ногтя — плохо зачищают, обезжиривают ногтевую пластину. Также важно не накладывать на ноготь слишком много геля, так как он может не просохнуть. Лучше сделать выкладку материала в два этапа, — рассказывает мастер маникюра и педикюра.
Можно ли самостоятельно снять наращенные ногти
Снять самостоятельно наращенные ногти можно только сжиганием материала до подложки. Но это занимает много времени, поэтому лучше обратиться к мастеру, чтобы он это сделал с помощью фрейзера. Так будет быстрее и безопаснее для вас и вашей ногтевой пластины.
К слову, ранее Факты ICTV писали, как себе помочь, если врос ноготь на большом пальце ноги и можно ли обойтись без хирурга.