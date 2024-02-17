Обладательницы прямых волос время от времени мечтают о красивых локонах. Так и с ногтями, если они короткие — хочется их удлинить. Однако можно ли это сделать самостоятельно дома, таким образом сэкономив на услугах специалиста в салоне красоты, и что для этого понадобится, а также пошаговая инструкция — обо всем этом Фактам ICTV рассказала мастер маникюра и педикюра Анастасия Орлова.

Можно ли нарастить ногти самостоятельно дома

Нарастить ногти в домашних условиях, конечно, можно. Но для этого нужно прежде всего желание научиться этому, а также немало терпения и времени.

— Для того, чтобы нарастить ногти дома нужно иметь немалый перечень материалов и инструментов, ну, и, конечно, много времени и терпения, — говорит наш эксперт.

Но перед тем, как начинать процедуру стоит разобраться с вопросами безопасности, а именно когда не стоит наращивать ногти и как часто можно проводить манипуляцию.

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Когда и кому нельзя наращивать ногти

Наш эксперт отмечает, что не желательно проводить данную манипуляцию детям в возрасте до 15 лет, поскольку их ногтевая пластина еще не полностью сформирована, а значит ее легко повредить.

Кроме того, не следует наращивать ногти, если у вас грибок, аллергия на вещества, которые входят в состав материала, применяемого во время манипуляции. Также противопоказаниями являются заболевания эндокринной, пищеварительной, выделительной системы.

Как часто можно наращивать ногти

Частота процедуры зависит от скорости естественного роста ногтя. В среднем коррекция после наращивания гелем или акрилом проводится через 2-4 недели.

— Рекомендовано не носить такую красоту слишком долго. Оптимальным сроком является 2-3 недели и это обусловлено нагрузкой на ногтевую пластину из-за большой длины. Ногти через три недели отрастают и соответственно вес смещается на середину, а это в свою очередь может привести к тому, что ваш ноготок треснет, — говорит эксперт.

При соблюдении сроков удастся сохранить здоровье и целостность ногтей и всегда иметь красивый маникюр.

Что нужно для наращивания ногтей в домашних условиях

Перед тем как приступать к делу необходимо приобрести немало приспособлений, а значит тут нужно потратиться. Однако это вложение окупится уже через несколько наращиваний, (конечно, если вы не забросите это дело после первой попытки) поскольку в салоне такая процедура, конечно, стоить дороже.

Итак, вам понадобится:

LED-лампа;

база для гель-лака (основа для подложки под гель);

гель для наращивания;

топ для гель-лака;

цветные гель-лаки;

формы для наращивания (могут быть как верхние, так и нижние);

обезжириватель;

кисточки для геля;

жесткая пилочка для искусственных ногтей;

пилочка для натурального ногтя;

праймер и дегидратор.

Последний используется для подготовки ногтевой пластины к нанесению гель-лака или наращиванию.

— Также если планируете неоднотонные ногти, то вам понадобится еще и определенный инструментарий для выбранного дизайна, — говорит мастер маникюра и педикюра Анастасия Орлова.

Если собираетесь делать самостоятельно еще и маникюр, то стоит приобрести накожницы и ножницы для кутикулы и ремувер (средство для деликатного удаления наростов кожи).

Как нарастить ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция

Для наращивания ногтей в домашних условиях нужно придерживаться четкой инструкции, которая заключается в правильной последовательности действий.

Шаг 1. Снимаем старое покрытие

Процедура наращивания начинается со снятия старого покрытия.

— Есть маленькая хитрость — надо пилочкой для натуральных ногтей “процарапать” пластину. Это делается для того, чтобы сцепление с материалом было лучшим. Важно на этом этапе ноготь не перепилить, а легонько снять верхний глянцевый слой, — отмечает мастер маникюра и педикюра.

Далее убираем длину свободного края.

Шаг 2. Обезжириваем ногти

Для этого возьмите обезжириватель и протрите ногтевую пластину. Заметим, что использование этого специального средства является важным этапом в процессе маникюра, поскольку обеспечивает лучшее сцепление покрытия с ногтевой пластиной.

Шаг 3. Наносим Rubber Base

Rubber Base нужно наносить втирающими движениями. Эта база используется для защиты ногтевой пластины от проникновения пигмента вследствие контакта с гелевым покрытием. Такое средство прекрасно справляется с выравниванием даже самых сложных ногтей и обеспечивает отличное сцепление с любыми материалами.

Далее ногти нужно просушить в лампе примерно 60 секунд.

Шаг 4. Работаем с каждым ногтем отдельно

Берем нижнюю форму, подрезаем ее по необходимости по форме свободного края. После этого наносим тонкий слой геля для наращивания на ноготь и растягиваем на форму. Распределите материал до той длины, которую хотите. Далее просушиваем ноготь в лампе в течение 60 секунд. Так делаем с каждым пальчиком.

Для того, чтобы не было бугорков, после нанесения материала, переворачивайте кисть ладонью вверх. Сушим 60 секунд.

— Берем большую каплю геля, ставим по центру ногтя и распределяем немного к кутикуле и остальное к свободному краю, выравниваем материал тонкой кистью. Сушим 60 секунд. Повторяем тоже самое с остальными ноготками, — говорит эксперт.

Шаг 5. Снимаем нижние формы и корректируем форму

Возьмите жесткую пилочку для искусственных ногтей и сформируйте длину, чтобы каждый ноготь был одинаковым. Также придайте им нужную форму.

Шаг 6. Убираем дисперсионный слой.

Снимите с ногтя ту пыль и другие компоненты, которые не затвердевают под воздействием ультрафиолетового излучения. Их нужно убрать с помощью безворсовых салфеток и жидкости Cleanser.

— При необходимости на этом этапе можем сделать маникюр. Далее наносим выбранный цвет гель-лака на ноготки и делаем дизайн, — добавляет Анастасия Орлова.

Шаг 7. Покрываем топом для гель-лака

Наносим на ногти гель-лак и просушиваем еще 60 секунд в лампе.

— Чаще всего девушки допускают ошибки именно на этапе подготовки ногтя — плохо зачищают, обезжиривают ногтевую пластину. Также важно не накладывать на ноготь слишком много геля, так как он может не просохнуть. Лучше сделать выкладку материала в два этапа, — рассказывает мастер маникюра и педикюра.

Можно ли самостоятельно снять наращенные ногти

Снять самостоятельно наращенные ногти можно только сжиганием материала до подложки. Но это занимает много времени, поэтому лучше обратиться к мастеру, чтобы он это сделал с помощью фрейзера. Так будет быстрее и безопаснее для вас и вашей ногтевой пластины.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как себе помочь, если врос ноготь на большом пальце ноги и можно ли обойтись без хирурга.