На тест-драйве у нас побывала одна из самых популярных моделей на украинском рынке – Renault Duster.

Нам выпала возможность познакомиться с бестселлером, а именно – с его дизельной и гибридной версиями.

Давайте узнаем, что из себя представляет новый Renault Duster, какие варианты исполнения предлагает и сколько стоит в Украине.

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Дизайн Renault Duster

Новый Renault Duster кардинально изменил внешность, а от предшественника у него остались разве что габариты.

Несмотря на кредо народного кроссовера, теперь он выглядит стильно, несколько футуристично, но все же с нотками бюджетных материалов в виде массивных панелей из неокрашенного пластика.

Оптика частично светодиодная с LED-ходовыми огнями в виде буквы Y и LED-ближним светом, однако с галогенными лампами дальнего света.

Сзади новый Renault Duster выглядит просто, но тоже со вкусом, на мой взгляд. Определенной элегантности ему придают фонари, тоже в форме буквы Y, однако несколько портит общую картину высоченная антенна, которую опционально можно заменить на так называемый плавник.

Дизельный Renault Duster был выполнен в средней комплектации Evolution, а бензин-гибрид был представлен в максимальной версии Techno.

О сочетании двигателей, КПП, привода и комплектаций в Renault Duster – отдельная история, и о ней мы еще поговорим чуть позже.

Если же говорить о визуальной разнице между Evolution и Techno снаружи, то ее практически нет, за исключением колесных дисков. Дизель – 17-дюймовые диски Tergan, гибрид – 18-дюймовые Tagasan.

Салон Renault Duster

В салоне Renault Duster тоже стал более современным и заметно интереснее. Сразу обращает внимание огромный 10-дюймовый дисплей.

Дисплей имеет неплохую графику, меню простое в использовании, поэтому нареканий не возникало. Есть беспроводная репликация смартфона, а еще индукционная зарядка для версии Techno.

Также Techno отличается наличием климат-контроля и опциональным наличием подогрева сидений, руля и ветрового стекла.

Панель управления климатической установкой частично кнопочная, а частично перенесена на мультимедийный экран.

Еще одним отличием комплектации Techno является возможность заказать комбинированный салон из ткани и экокожи, а также дополнительную гравировку Duster на пластике торпедо.

А вот для Evolution доступен только вариант с салоном на ткани.

Также для версии Techno доступна опция системы камер кругового обзора, которая заказывается с системой контроля слепых зон и передними и задними парковочными датчиками.

В то время как для Evolution доступна только камера заднего вида и парковочные датчики сзади.

Бросается в глаза и новое рулевое колесо, которое выглядит довольно массивным на общем фоне салона.

Еще одна новинка, которая привлекает внимание, – 7-дюймовая, полностью цифровая панель приборов, которая впервые появилась для модели Renault Duster.

И да, не могу сказать, что лично мне очень понравилась эта приборная панель. Не хватает либо детализации, либо вариантов отображения, либо в целом более логичной подачи. А возможно, всего понемногу. Словом, есть вопросы, но, как для первой попытки в плане цифровой панели, пусть будет.

В целом салон выглядит привлекательно, однако, как и с экстерьером, ощущение бюджетности никуда не исчезло. Материалы довольно простые, есть ощущение, что пытались все упростить и не слишком тратиться, но и не перегнуть палку.

Словом, здесь все бюджетно, но в рамках здравого смысла для Renault Duster.

Сзади все просто – есть достаточно места для головы и ног, есть порты для зарядки смартфона, однако нет дефлекторов вентиляции.

Багажник имеет стандартный объем 411 л для полноприводных версий и 452 л для переднеприводных, а со сложенными сиденьями его можно увеличить до 1537 л/ 1651 л.

Сколько стоит и каким бывает Renault Duster

А вот здесь самое интересное, ведь Renault Duster – это еще и конструктор Lego для комбинирования двигателей, КПП и комплектаций.

Начнем с дизельного Renault Duster (1,5 л/115 л.с./250 Нм), который доступен только в комбинации с 6-МКПП и исключительно передним приводом. Дизельный Дастер доступен в базовой версии Authentic и средней Evolution.

Цена на его базовую версию составляет 988 900 грн, а версия Evolution стоит 1 039 600 грн.

Гибридный Renault Duster (1,2 л/130 л.с./230 Нм) также доступен только в комбинации с 6-МКПП, однако исключительно с полным приводом. Гибридный Duster доступен в комплектациях Evolution и Techno.

Гибрид в комплектации Evolution стоит 1 126 000 грн, а в Techno – 1 167 000 грн.

Бензиновый Renault Duster (1,3 л/150 л.с./250 Нм) доступен только в версии с автоматической КПП 7-EDC, исключительно передним приводом и в средней комплектации Evolution, его стоимость составляет 1 053 500 грн.

Как едет Renault Duster

У нас на тест-драйве побывал Renault Duster (1,2 л/130 л.с./230 Нм) с мягким гибридом и полным приводом, а также переднеприводный дизельный Renault Duster (1,5 л/115 л.с./250 Нм).

Renault Duster (1,2 л/130 л.с./230 Нм) – мягкий гибрид, который работает на основе 1,2-литрового, трехцилиндрового, турбобензинового двигателя и 48-вольтовой системы mild hybrid advanced.

Мягкий гибрид накапливает энергию и уменьшает нагрузку на основной двигатель, что снижает уровень вредных выбросов и в определенной степени – расход топлива. Никаких намеков на движение исключительно на электротяге и подзарядку от сети здесь, конечно, нет.

Двигатель оказался довольно живым, никаких намеков на недостаток мощности в городе и на трассе. Без чрезмерных амбиций на динамику, однако уверенно мягкий гибрид справляется с обгонами, перестройками и маневрами.

Средний расход топлива в смешанном цикле у меня составил около 8 л на 100 км.

Эта версия работает только в паре с 6-МКПП, однако, на мой взгляд, передачи несколько короткие и, если пользоваться подсказками по переключению, то в городе приходится довольно активно работать руками и ногами.

Этого не скажешь о дизельном Renault Duster (1,5 л/115 л.с./250 Нм), который ожидаемо лучше нашел общий язык и гармонично работает в паре с 6-МКПП.

Да и с расходом топлива здесь все значительно интереснее – 6,5 л на 100 км в смешанном цикле.

Однако и у гибрида есть свой плюс, причем немалый, ведь только он может иметь полный привод, в то время как дизельная версия может быть только переднеприводной.

Хотя клиренс в 217 мм и неокрашенный пластик по контуру кузова позволяют и без полного привода съезжать с асфальта и не бояться грунтовых и сельских дорог.

Что касается подвески, то она несколько отличается в зависимости от привода Renault Duster.

Спереди у обеих версий установлена подвеска типа МакФерсон, однако если в полноприводной версии сзади стоит многорычажная подвеска, то у переднеприводной там поперечная балка.

Renault Duster не изменил традиции и в обеих версиях остался добротным вариантом для плохих дорог. Если коротко о подвеске Renault Duster, то вы едете там, где все остальные тормозят. Периферийная дорога между деревнями, полевые грунтовки, лесные тропинки, старая брусчатка – здесь Дастер чувствует себя как дома. Да, без излишнего комфорта, с кренами кузова в поворотах и иногда не слишком информативным рулем, однако он едет и делает это уверенно.

Итоги

Renault Duster третьего поколения стал приятным открытием в плане дизайна и современного интерьера, однако оказался сложным в подборе двигателей, КПП, привода и комплектаций.

Но тем не менее, он точно снова претендует на место в топе продаж на рынке Украины. Однако решать, как всегда, вам.