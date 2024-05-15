Компанию Tesla обвиняют в загрязнении воздуха Калифорнии из-за нарушений на заводе Маска. По словам активистом, фабрика Илона нарушила законы сотни раз.

Tesla обвиняют в загрязнении воздуха

Так, в суд на Tesla подала организация Environmental Democracy Project — в документе утверждается, что на заводе по сборке авто систематически нарушается закон с 2021 года.

И хотя компания Илона постоянно говорит о заботе об экологии с их электрокарами, сам производство авто нельзя назвать “чистым”.

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В документе экологи обвиняют компанию в чрезмерному загрязнению воздуха оксидом азота, мышьяка, кадмия и другими химическими веществами.

Tesla заняла 89-е место из 100 токсичных загрязнителей воздуха в 2023 году, по данным Исследовательского института политической экономии при Массачусетском университете.

Власть Калифорнии оштрафовала компанию на $275 тыс. в 2022 году из-за отсутствия измерений и учета выбросов веществ в воздух.

В начале 2024 года на Tesla подали в суд 25 округов Калифорнии, но вопрос было быстро урегулировано. В мае в Германии экологи протестуют против вырубки лесов для строительства завода Tesla возле Берлина.

В США также проверяют Tesla на работу автопилота. Из-за многочисленных ДТП с авто и рекламой Маска о технологиях авто, действия компании будут изучать на факт обмана.