4 июля стоимость топлива в Украине не изменилась. Бензин категории А-95 в среднем можно приобрести на АЗС за 50,61 грн/л.

Стоимость бензина категории А-92 также остается стабильной и составляет в среднем 49,50 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива 4 июля составляет 56,39 грн/л. Автогаз можно купить в среднем за 38,95 грн/л.

Сейчас смотрят

Где купить топливо выгоднее всего

Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта и Авиас (50 грн/л);

Укр-Петроль (50,50 грн/л);

OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Самый дешевый бензин категории А-92 можно приобрести на АЗС Авиас (49 грн/л) и Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, Укр-Петроль, OKKO, WOG, UPG, Рур групп, Катрал).

Экономический эксперт Алексей Лупоносов говорит, что уровень цен на бензин в июле не вырастет, а украинцы могут по крайней мере в течение этого месяца забыть о таком явлении, как дефицит топлива.

Чего ждать от цен на бензин в июле — читайте в материале.