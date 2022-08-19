По состоянию на утро 19 августа средние цены на горючее на АЗС в Украине упали.

А-92 подешевел на 38 копеек, теперь его продают на АЗС по 47,91 грн/л.

Дизель также немного упал в цене, а именно на 1 копейку – до 53,49 грн/л.

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Стоимость литра бензина марки А-95 не изменилась и составляет 49,82 грн.

Цены на топливо зависят также от предложений на АЗС. Так, дешевле А-95 можно найти на Укр-Петроль — за 47,50 грн/л. Самая низкая цена А-92 на заправке ZOG – 45 грн/л. Сегодня дизелем выгоднее всего заправиться на Олас — 51,90 грн/л.

Источник: AutoRia